Los 3 cambios en tu estilo de vida que te ayudarán a vivir 10 años más

¿Alguna vez te has preguntado si hay métodos o “pócimas mágicas” que ayudan a que tengas un periodo de vida mucho más alargado? La respuesta es más sencilla de lo que parece, pues de hecho existen algunos cambios que puedes aplicar a tu estilo de vida y que, en esencia, pueden ayudarte a vivir muchos años más.

El cuidado físico y emocional se ha vuelto fundamental entre las personas de las nuevas generaciones, las cuales consideran que un cuerpo sano genera una mente sana. Ante este hecho, un estudio publicado en The Lancet ha dado a conocer algunos cambios que, si aplicas en tu estilo de vida, podrían ayudarte a vivir hasta 10 años más.

¿Qué cambios en tu estilo de vida te ayudan a vivir más?

La combinación de cambios en el ejercicio, la alimentación y los hábitos de sueño, según menciona el estudio, pueden prolongar considerablemente la esperanza de vida, así como los años de una buena salud en general. Esto coincide con lo establecido por los investigadores de Sydney, los cuales midieron estos esquemas en distintas personas.

#hábitossaludables #saludmental #saludemocional #bienestarmental #bienestaremocional #autocuidado ♬ sonido original - Dr. Rodrigo Arteaga @dr.rodrigoarteaga 5 Hábitos diarios que MEJORAN tu SALUD MENTAL 🧠 La salud mental es el resultado de varios factores, pero uno especialmente importante son nuestros HÁBITOS. Y existen 5 hábitos que son especialmente poderosos para mejorar la salud mental: La luz del sol te ayuda a producir serotonina y mejora tu sueño. Solo sin abusar y cuidado de no quemarte. Caminar también activa tu cerebro y te hace sentir mejor Respirar lento y profundo por la nariz calma tu cuerpo y tu mente. Solo necesitas 2 minutos para empezar el día con mayor tranquilidad. Tu cerebro necesita buena comida para funcionar bien. Nutrientes como la B12 y el magnesio ayudan a mejorar tu ánimo y tu energía. Hay que consumir más proteínas de calidad, grasas saludables, y vegetales y frutas enteras, y menos alimentos ultraprocesados. Hablar con alguien que te escuche baja el estrés y te hace sentir acompañado. Conectar con otras personas es una gran medicina. Dormir bien ayuda a tu mente a descansar, pensar mejor y controlar las emociones. Dormir poco afecta todo sin que te des cuenta. ¡Comparte para promover el cuidado de la salud mental y emocional! 🧠 ¿Qué otro hábito conoces que mejora la salud mental? #hábitos

Los patrones de sueño, de acuerdo con esta investigación, tienen la capacidad de predecir los riesgos relacionados al cáncer, accidentes cerebrovasculares y la demencia, por lo que los cambios en este tipo de comportamiento pueden afectar la esperanza de vida mediante “cinco minutos más de sueño al día”.

Del mismo modo, mejorar nítidamente la calidad en la alimentación o dieta, así como aumentar algunos minutos la actividad física moderada al día, ayudarán a que tu estilo de vida no solo mejore en tiempo presente, sino que también beneficiará a tu cuerpo en el deseo de vivir muchos años más pese a la edad que tengas.

¿Solo se necesita comer bien, hacer ejercicio y dormir más para tener un buen estilo de vida?

Los estudios demostraron que, una vez ajustados estos comportamientos, luce posible tener un mayor beneficio corporal, lo cual podría hacer que la esperanza de vida de la persona aumente entre nueve y diez años . Ante tal situación, resulta fundamental seguir los protocolos de los expertos en la materia y mantenerte activo al menos unos minutos al día.