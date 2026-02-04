Los cortes de pelo con melena están a la moda y lo mejor de todo es que te hace ver más joven, por lo que con este look “matas a 2 pájaros de un tiro”. Es una buena opción para aquellas mujeres que le tienen miedo a los cambios tan drásticos y prefieren solo despuntárselo. Conoce estos 7 ejemplos que rejuvenecen a los 60 años con variaciones que quedan perfectas.

Antes de empezar con las opciones ideales se debe entender que existen 3 tipos de cortes de melena. El primero de ellos, es melena larga y la mediana, la cual se sitúa un par de centímetros por encima del hombro, ideal para las personas que no buscan un pelo ni tan corto ni tan largo. Estos son los 3 que le favorecen a los hombres y mujeres para rejuvenecer a los 50 años.

Los mejores cortes con melena

1 Con Flequillo. De acuerdo con un artículo del portal InStyle, este tipo de corte es perfecto para las mujeres con rostros ovalados, alargados o de forma de corazón. El plus es que tiene la cualidad de rejuvenecer, siempre y cuando el flequillo no sea demasiado denso.

3 cortes de pelo con melena que te hacen ver más joven y con clase: lucirás cara|Pinterest

2. Butterfly cut: El toque de este corte de melena largo es tener un flequillo cortina. Es utilizado por varias celebridades, entre ellas Jennifer López. Es perfecto para dar volumen y movimiento.

3. Mayor volumen: Para potencializar este corte se debe añadir capas alrededor del rostro y mantener el cabello largo entre la mandíbula y la clavícula.

¿Cómo cuidar mi melena?

Las características de un cabello sano son el brillo, suavidad, elasticidad, resistencia, puntas sanas y cuero cabelludo limpio. De lo contrario, si presenta resequedad, falta de brillo y se quiebra con facilidad, es que requiere de tratamientos urgentemente. Para que tu pelo luzca saludable debes seguir estos 5 pasos y así poder lucir tu melena:

Acondicionamiento profundo

Protección térmica

Masajes capilares

Cepillado adecuado

Corte regular.