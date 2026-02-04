En el caso de las mujeres, los cortes más favorables y que rejuvenecen a los 50 años son los que proporcionen más volumen, debido a que después de la menopausia el cabello es más delgado. Mientras que, en el caso de los hombres, si es que no logran por perder la melena, tienen varias opciones tanto para pelo largo como corto. C onoce estos 7 ejemplos que rejuvenecen a los 60 años con variaciones que quedan perfectas.

Los 3 cortes de pelo que rejuvenecen a las mujeres

1. Bob: Es uno de los cortes clásicos de las mujeres cuando ya se tiene una edad avanzada, pues las hace ver jóvenes y elegantes. Además, tiene diferentes estilos para el gusto de cada una. Conoce estos 2 estilos bob para lucir de 60 años.

3 cortes de pelo que rejuvenecen a los 50 años: hay para mujeres y hombres|Pinterest

2. Flequillo: Es ideal para lucir una apariencia más fresca y joven. Se recomienda utilizarlo abierto o desfilado.

3 cortes de pelo que rejuvenecen a los 50 años: hay para mujeres y hombres|Pinterest

3. Estilo Wavy: Este corte ofrece buenas ondas, lo que hace que el cabello se vea más denso y suavice las facciones de las mujeres.

3 cortes de pelo que rejuvenecen a los 50 años: hay para mujeres y hombres|Pinterest

Los 3 cortes de pelo que rejuvenecen a los hombres

1. Buzz and bangs: Este corte rejuvenece al instante a los hombres. El pelo de los laterales va corto, mientras que la parte superior y el flequillo largo.

3 cortes de pelo que rejuvenecen a los 50 años: hay para mujeres y hombres|Pinterest

2. Messy: Este tipo de corte hace que los peinados luzcan más casuales. Es el que utiliza el exfutbolista David Beckham a sus 50 años.

3 cortes de pelo que rejuvenecen a los 50 años: hay para mujeres y hombres|Pinterest

3. Rapado: Si te gusta arriesgar este es tu corte. Puede ser ideal para los hombres a los que ya le es muy notorio las entradas por la pérdida de pelo.

3 cortes de pelo que rejuvenecen a los 50 años: hay para mujeres y hombres|Pinterest

De acuerdo con un artículo del portal InStyle, se recomienda que tanto hombres como mujeres empiecen a cuidar su cabello, ya que con el paso de los años se vuelve más fino y seco. Por lo anterior, se deben someter a tratamientos o utilizar productos que ayuden a revitalizarlo, como es el colágeno, aceite de argán y proteína de trígonos. Además de proteger el cuero cabelludo con protector solar.