3 cortes de pelo para personas de 60 años o más que los ayudarán a rejuvenecer

Las antiguas generaciones han comenzado a darle cada vez más importancia al apartado físico, pues entienden que lucir bien frente a los demás y para sí mismo puede generar un aumento en su autoestima y seguridad. Ante esta situación, no está de más conocer 3 cortes de pelo que bien pueden utilizar las personas de 60 años o más .

Si cuentas con 60 años de edad, o conoces a alguien que esté atravesando por este periodo en su vida, puedes ayudarlo a sentirse mejor y más joven a través de un cambio de look que incluya alguno de estos 3 cortes de pelo, mismos que, además de ser clásicos y sencillos, pueden ayudarlos a ingresar al mundo de la moda en 2026.

¿Qué cortes de pelo se recomiendan en personas de 60 años o más?

La aplicación Pinterest ha brindado un panorama más claro respecto a los cortes de pelo que las personas pueden utilizar al momento de superar los 60 años si es que su intención es verse más jóvenes. Un ejemplo de lo anterior es el corte clásico degradado, mismo que mantiene los laterales mucho más cortos en relación a la parte superior.

El corte con volumen natural ayuda a disimular las entradas tanto en hombres como en mujeres gracias a su aportación de movimiento, mientras que el corte texturizado beneficia a que las capas suaves logren crear un efecto dinámico que, a su vez, ayuda a que el rostro luzca mucho más rejuvenecido a pesar de su edad.

El corte de pelo que ayuda a tener un peinado hacia atrás es muy benéfico para los ancianos que han superado los 60 años debido a que es una versión moderna que evita que el cabello luzca rígido. Finalmente, el flequillo discreto también suaviza las líneas que se hacen en la frente, lo cual ayuda a que el rostro se rejuvenezca aún más.

¿Cuál es la importancia de la barba en hombres de 60 años o más?

Tener una barba después de los 60 años de edad puede ayudar a que tu rostro luzca más joven , lo anterior siempre y cuando cuides aspectos como las canas y la forma en cómo luce esta. Ante ello, expertos en belleza recomiendan la barba corta con degradado, así como la “barba de tres días” para tener un aspecto más fresco.