Las 3 tendencias de hombres que arrasarán en la moda en 2026

La moda estará presente, y de manera más fuerte que nunca, a lo largo de este 2026. Ante tal situación, existen algunas formas de vestir que podrían volverse tendencia en los hombres dentro y fuera de México, y una de ellas es precisamente la chaqueta militar que volvería con fuerza para este año.

La moda se ha convertido en uno de los elementos más importantes para las nuevas generaciones, y si bien en el pasado este concepto se atribuía en su mayoría al apartado femenino, con el paso de los años los varones también se han involucrado con fuerza en este ambiente. Ahora bien, ¿qué le espera a los hombres en 2026?

La chaqueta militar y la moda que invadirá a los hombres en 2026

Tal y como se mencionó, y de acuerdo con el portal Esquire, la chaqueta militar volverá con fuerza en este 2026 para los amantes de la moda varonil. Se trata de una inspiración que, además de histórica, tendrá un toque romántico a través de la inspiración militar, misma que recuerda el poderío de bandas que, en el pasado, conquistaron a millones mediante el apartado digital.

Para quienes son más deportivos, la temporada 2026 traerá consigo prendas técnicas con looks más formales que en el pasado. Con ello, el gris se mantendrá como el aspecto principal pero, a su vez, tendrá un aire fresco con otros colores que ayudarán a que la combinación roce la perfección.

Las hombreras recordarán una etapa de oro en México y el resto del mundo mediante un volumen más elevado, lo cual hará que su sofisticación sea mayor. Finalmente, el maxi pañuelo es otro producto que volverá para quienes son amantes de la caballerosidad y la elegancia al por mayor.

¿Las rayas vuelven a ser moda para los hombres en 2026?

Después de un largo periodo en el que las rayas dejaron de ser importantes para los hombres, la moda indicaría que su relevancia regresaría para el 2026 a través de su combinación tanto horizontal como vertical, así como la atribución de una gama de colores que pueden emocionar a más de uno durante este año.