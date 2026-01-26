3 tipos de aretes que deben usar las mujeres que tienen orejas grandes: se ven hermosos y disimulan

Los aretes son un accesorio clave para enmarcar el rostro y equilibrar sus proporciones. Cuando se tienen orejas grandes, elegir el diseño correcto puede ayudar a disimularlas y resaltar la belleza natural sin esfuerzo. Aquí te compartimos 3 tipos que deben usar las mujeres con orejas grandes, ya que se ven hermosos, estilizan el rostro y aportan un toque elegante a cualquier look.

Desde el portal Helios Global compartieron cuáles son los pendientes ideales según tu tipo de oreja, para que puedas elegir el estilo de acuerdo a tu rostro, sin perder elegancia y modernidad, que aportan un acabado moderno y sofisticado que te va a encantar.

Los mejores aretes si tienes orejas grandes

Aretes largos y delgados: ayudan a estilizar el rostro y desviar la atención del tamaño de las orejas, creando un efecto visual más equilibrado y elegante.

ayudan a estilizar el rostro y desviar la atención del tamaño de las orejas, creando un efecto visual más equilibrado y elegante. Aretes tipo colgante con volumen medio: aportan protagonismo al accesorio sin marcar la forma de la oreja, logrando un look armónico y favorecedor.

aportan protagonismo al accesorio sin marcar la forma de la oreja, logrando un look armónico y favorecedor. Aretes tipo argolla mediana o grande: funcionan muy bien porque acompañan el tamaño de la oreja y generan proporción, evitando que destaquen en exceso.

Los cuidados que debes tener a la hora de usar aretes

Usar aretes no solo es una forma de complementar tu look, también implica ciertos cuidados para evitar molestias, infecciones o daños en las orejas, según expertos de Mayo Clinic. Es importante mantener los aretes limpios y desinfectados, especialmente si los usas con frecuencia o cambias de modelo seguido, dado que ayuda a prevenir bacterias y posibles irritaciones.

Por otra parte, es clave evitar aretes demasiado pesados por tiempos prolongados, porque pueden estirar el lóbulo y causar incomodidad o lesiones. También se recomienda retirarlos antes de dormir, bañarte o hacer ejercicio, para evitar tirones accidentales. Por último, elige materiales de buena calidad como acero quirúrgico, plata u oro, sobre todo si tienes piel sensible, ya que reducen el riesgo de alergias y mantienen tus orejas sanas y cuidadas.