3 tipos de aretes que deben usar las mujeres que tienen orejas grandes: se ven hermosos y disimulan
Elegir los aretes adecuados puede marcar una gran diferencia en el equilibrio del rostro, especialmente cuando se busca armonizar las proporciones.
Los aretes son un accesorio clave para enmarcar el rostro y equilibrar sus proporciones. Cuando se tienen orejas grandes, elegir el diseño correcto puede ayudar a disimularlas y resaltar la belleza natural sin esfuerzo. Aquí te compartimos 3 tipos que deben usar las mujeres con orejas grandes, ya que se ven hermosos, estilizan el rostro y aportan un toque elegante a cualquier look.
Desde el portal Helios Global compartieron cuáles son los pendientes ideales según tu tipo de oreja, para que puedas elegir el estilo de acuerdo a tu rostro, sin perder elegancia y modernidad, que aportan un acabado moderno y sofisticado que te va a encantar.
Los mejores aretes si tienes orejas grandes
- Aretes largos y delgados: ayudan a estilizar el rostro y desviar la atención del tamaño de las orejas, creando un efecto visual más equilibrado y elegante.
- Aretes tipo colgante con volumen medio: aportan protagonismo al accesorio sin marcar la forma de la oreja, logrando un look armónico y favorecedor.
- Aretes tipo argolla mediana o grande: funcionan muy bien porque acompañan el tamaño de la oreja y generan proporción, evitando que destaquen en exceso.
Los cuidados que debes tener a la hora de usar aretes
Usar aretes no solo es una forma de complementar tu look, también implica ciertos cuidados para evitar molestias, infecciones o daños en las orejas, según expertos de Mayo Clinic. Es importante mantener los aretes limpios y desinfectados, especialmente si los usas con frecuencia o cambias de modelo seguido, dado que ayuda a prevenir bacterias y posibles irritaciones.
Por otra parte, es clave evitar aretes demasiado pesados por tiempos prolongados, porque pueden estirar el lóbulo y causar incomodidad o lesiones. También se recomienda retirarlos antes de dormir, bañarte o hacer ejercicio, para evitar tirones accidentales. Por último, elige materiales de buena calidad como acero quirúrgico, plata u oro, sobre todo si tienes piel sensible, ya que reducen el riesgo de alergias y mantienen tus orejas sanas y cuidadas.