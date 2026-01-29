39 diseños de uñas efecto suéter que te chulearán en todos lados: se ven muy cute en cualquier forma

Las uñas efecto suéter se han convertido en una de las tendencias más lindas y acogedoras del momento. Con texturas en relieve y diseños delicados, este estilo logra un acabado súper cute que se adapta a cualquier forma y largo de uña. En esta lista te mostramos 39 diseños que no solo están de moda, sino que también te van a chulear en todos lados.

Estos son los mejores modelos de uñas efecto suéter

Uñas efecto suéter en tono blanco lechoso

Diseño suéter nude con acabado mate

Uñas suéter en beige claro

Efecto suéter rosa pastel

|Pinterest

Diseño suéter en gris perla

Uñas suéter color crema

Efecto suéter en café claro

Uñas suéter en tono malva

|Pinterest

Diseño suéter en lila suave

Uñas suéter en azul pastel

Efecto suéter con relieve fino

Uñas suéter con textura trenzada

|Pinterest

Diseño suéter minimalista

Uñas suéter en acabado aterciopelado

Efecto suéter con líneas verticales

Uñas suéter con detalles en 3D

|Pinterest

Diseño suéter en una sola uña (accent nail)

Uñas suéter combinadas con francesas

Efecto suéter en uñas cortas

Uñas suéter en uñas largas

|Pinterest

Diseño suéter en forma almendra

Uñas suéter en forma coffin

Efecto suéter en forma cuadrada

Uñas suéter en forma ovalada

|Pinterest

Diseño suéter con acabado mate y brillo

Uñas suéter con detalles en perlas

Efecto suéter con líneas suaves en relieve

Uñas suéter monocromáticas

|Pinterest

Diseño suéter en tonos otoñales

Uñas suéter en tonos invernales

Efecto suéter en color terracota

Uñas suéter en verde oliva

|Pinterest

Diseño suéter en azul petróleo

Uñas suéter con efecto tejido grueso

Efecto suéter con textura delicada

Uñas suéter estilo cozy

|Pinterest

Diseño suéter elegante

Uñas suéter sencillas y limpias

Efecto suéter romántico en tonos suaves