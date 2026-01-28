9 diseños de uñas con punta blanca que puedes usar en cortas o largas: se ven hermosas en cualquier tipo de piel

Las uñas con punta blanca son un clásico que se reinventa temporada tras temporada. Su versatilidad permite llevarlas tanto en una manicura corta como larga, adaptándose a estilos sencillos, elegantes o modernos sin perder ese toque limpio y sofisticado que las caracteriza. ¡Checa los mejores modelos!

Además, son un diseño que favorece a cualquier tipo de piel, lo que las convierte en una opción segura y atemporal para cualquier ocasión, de acuerdo a los distintos usuarios de la plataforma Pinterest.

Estos son los mejores modelos de uñas con punta blanca

Francesa clásica: la punta blanca tradicional sobre base nude o rosada. Elegante, limpia y perfecta para cualquier ocasión.

la punta blanca tradicional sobre base nude o rosada. Elegante, limpia y perfecta para cualquier ocasión. Francesa fina o minimalista: una línea blanca delgada que aporta un look moderno y delicado, ideal para uñas cortas.

una línea blanca delgada que aporta un look moderno y delicado, ideal para uñas cortas. Francesa invertida: la punta blanca se coloca en la base de la uña, creando un diseño original y muy sofisticado.

Punta blanca en diagonal: un giro moderno a la francesa clásica que estiliza visualmente los dedos.

un giro moderno a la francesa clásica que estiliza visualmente los dedos. Punta blanca con glitter: se combina el blanco con brillo para un acabado más llamativo sin perder elegancia.

se combina el blanco con brillo para un acabado más llamativo sin perder elegancia. Francesa doble: dos líneas blancas en la punta o una blanca acompañada de una línea nude o transparente.

Punta blanca ondulada: en lugar de una línea recta, se crean ondas suaves que aportan un toque juvenil y creativo.

en lugar de una línea recta, se crean ondas suaves que aportan un toque juvenil y creativo. Francesa con detalles dorados: pequeños acentos metálicos que elevan el diseño y lo hacen ideal para eventos especiales.

pequeños acentos metálicos que elevan el diseño y lo hacen ideal para eventos especiales. Punta blanca con nail art sutil: flores pequeñas, corazones o líneas finas que decoran la uña sin recargar el diseño.

Así debes cuidar tus uñas con punta blanca

Desde el portal Manucurist dieron a conocer que las uñas con punta blanca son delicadas y elegantes, pero para que se mantengan impecables por más tiempo es importante darles los cuidados adecuados. Por tal razón, mencionaron cómo debes cuidarlas para que se vean siempre prolijas y brillantes:

