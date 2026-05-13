Estos son los peores 25 chistes de la historia, según la IA

La llegada y apertura total a la Inteligencia Artificial trajo muchas cosas a la conversación mediática. La realidad es que se ha vuelto una herramienta útil en muchos aspectos del día a día pero en esta ocasión simplemente se usará para una curiosa elección de los peores chistes en la historia de la humanidad. ¿Cuáles de ellos conoces?

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¿Cuáles son los peores chistes en la historia de la humanidad, según la IA?

Aunque la comedia, el humor y los chistes en ocasiones son usados simplemente como un elemento que forma parte de la cotidianidad, a lo largo de la historia se han hecho estudios alrededor de la alegría generada por la risa. Por ello este análisis de la IA resulta muy interesante, pues pone en perspectiva mucho de lo que se ha contado… o al menos de algunos clásicos cortos de la historia cómica.

Por eso, he aquí un listado de 25 chistes malos, que según Gémini… son los peores de la historia.

1.- ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba.

2.- ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Saka-moko.

3.- ¿Qué le dice un techo a otro techo? Te echo de menos.

4.- ¿Cómo se dice disparo en árabe? Ahí-va-la-bala.

5.- ¿Qué hace un perro con un taladro? Ta-ladrando.

6.- ¿Por qué los pájaros vuelan al sur en invierno? Porque caminando tardarían mucho.

7.- ¿Cuál es el café más peligroso? El ex-preso.

8.- ¿Qué le dice una uva verde a una uva morada? ¡Respira, por Dios, respira!

9.- ¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar? Jaguar you?

10.- Había una vez un pollito que respiraba por el “pum”... se sentó y se murió.

11.- ¿Qué hace un tomate con una capa? Super-Tomate.

12.- ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya o es una impresión mía?

13.- ¿Para qué sirven las gafas de sol verdes? Para ver-de lejos.

14. — Doctor, ¿qué tengo? — Pues tiene usted un moco. — ¡Ay, qué susto! Pensé que era un tumor.

15. — Hola, ¿está Agustín? — No, estoy de vacaciones.

16. — Mamá, en el colegio me llaman “distraído”. — Niño, que esta no es tu casa.

17. — ¿Tienes wifi? — Sí. — ¿Y cuál es la clave? — Tener dinero y pagarlo.

18.- ¿Qué tal tu primer día de clases de piano? — Muy bien, ya aprendí a cerrar la tapa sin pillarme los dedos.

19.- ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Tokofondo. ¿Y el subcampeón? Kasitoko.

20.- ¿Qué hace una rata con una ametralladora? Ratatatatatata.

21.- ¿Por qué los esqueletos no pelean entre ellos? Porque no tienen agallas.

22.- Había una vez un hombre tan, tan, tan alto... que se comió un yogur y cuando le llegó al estómago ya estaba caducado.

23. — Capitán, capitán, vienen los indios. — ¿Son amigos o enemigos? — Deben ser amigos, porque vienen todos juntos.

24.- ¿Cuál es el pez que más brilla? El “glub-glub”.

25. — Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? — No sé, pregúntale a tu abuelo

¿Por qué los humanos siguen contando chistes malos, según la IA?

Según la Inteligencia Artificial y expertos en el tema, los chistes malos siguen y probablemente seguirán en vigencia por la función social con la que han cumplido. Por ejemplo, generan complicidad, rompen el hielo y en ocasiones la risa llega ante lo evidentemente absurdo de una broma mala.