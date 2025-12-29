11 ideas de peinados con diadema y pelo suelto: para mujeres o niñas... te verás hermosa y elegante

Si eres de las chicas que prefieren llevar el cabello suelto y no saben cómo acomodarlo cada día, es bueno saber que existen muchas ideas que pueden ayudarte a innovar constantemente sin perder tu estilo . Con estas 11 recomendaciones podrás usar diademas o lucirlo suelto con mayor comodidad, marcando la diferencia.

Existen opciones de peinados versátiles que funcionan para cualquier ocasión. Glamour recomienda no complicarse y apostar por lo que está en tendencia: la melena XXL, que se aleja de los cortes rígidos y uniformes. Por eso, considera estas opciones:

Pelo suelto con ondas suaves : Si usas una diadema delgada, las hondas ligeras lucirán más. Puedes organizarlas con tenaza o plancha y colocar la diadema encima o unos centímetros atrás. Te hará lucir romántica, delicada y muy femenina. Es ideal para citas o eventos casuales.

: Si usas una diadema delgada, las hondas ligeras lucirán más. Puedes organizarlas con tenaza o plancha y colocar la diadema encima o unos centímetros atrás. Te hará lucir romántica, delicada y muy femenina. Es ideal para citas o eventos casuales. Usa mechones frontales sueltos: Deja el cabello suelto y recto (puede ser con ondas suaves) y deja caer dos mechones finos alrededor del rostro. Luego, pon la diadema tipo boho, tejida o con detalles. Este look es estilo bohemio y chic, pero se puede usar en eventos elegantes.

Usa una diadema de tela para lucir fresca.|(ESPECIAL/CANVA)

Cabello liso con diadema ancha : El diseño con pedredría perlas o tela estampada resaltará tu peinado. Se verá sofisticado y lleno de glamour, ideal para eventos o salidas de noche.

: El diseño con pedredría perlas o tela estampada resaltará tu peinado. Se verá sofisticado y lleno de glamour, ideal para eventos o salidas de noche. Cabello Waves tipo playa : Al combinarla con una diadema colorida crearás las ondas “beach waves”, con ayuda del spray de sal marina. Combínala con una diadema vibrante que contraste con tu pelo para verte juvenil, fresca y muy veraniega.

: Al combinarla con una diadema colorida crearás las ondas “beach waves”, con ayuda del spray de sal marina. Combínala con una diadema vibrante que contraste con tu pelo para verte juvenil, fresca y muy veraniega. Pelo suelto con corona : Puedes hacer una pequea trenza lateral que se cruza por la parte superior y asegurar con horquillas. Luego, usa la diadema tipo corona encima. Así lucirás romántica, con un toque de princesa, ideal para bodas y fiestas.

: Puedes hacer una pequea trenza lateral que se cruza por la parte superior y asegurar con horquillas. Luego, usa la diadema tipo corona encima. Así lucirás romántica, con un toque de princesa, ideal para bodas y fiestas. Pelo suelto y diadema joya: Funciona para pelo ondulado y lacio, solo debes colocar una diadema con cristales o perlas llamativas. Eso dará un toque elegante y sofisticado, como para eventos formales.

Ideas de peinados con diadema.|(ESPECIAL/PINTERST)

Pelo medio recogido suelto: Al tomar la sección superior de tu cabello y sujetarla suavemente hacia atrás dará un toque fresco, y si colocas una diadema con flores, le darás el toque final. Lucirás dulce y femenina.

Al tomar la sección superior de tu cabello y sujetarla suavemente hacia atrás dará un toque fresco, y si colocas una diadema con flores, le darás el toque final. Lucirás dulce y femenina. Pelo suelto con diadema estilo pañuelo : Aprovecha tu cabello suelto y natural al poner una diadema tipo pañuelo arriba, amarra un nudo y listo, lucirás cool y retro.

: Aprovecha tu cabello suelto y natural al poner una diadema tipo pañuelo arriba, amarra un nudo y listo, lucirás cool y retro. Pelo suelto con raya en medio: Entre más centrada, mejor, para que coloques la diadema estilo clásico con perlas o texturas metálicas. Son buena idea para lucir bien sin complicarte.

