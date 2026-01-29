4 ideas de cartas de amor para novios hechas a mano: se ven lindas para el 14 de febrero

El 14 de febrero se acerca y, si quieres tener listo un regalo bonito, económico y hecho con mucho amor, puedes volver a lo tradicional y sorprender con una carta de amor hecha a mano.

Este tipo de detalles no solo demuestran dedicación y cariño, también crean recuerdos que se atesoran para siempre. Si estás buscando inspiración, aquí te compartimos 11 ideas de cartas de amor para tu novio, fáciles de hacer, creativas y con un toque especial que se ven lindas y auténticas.

Las mejores ideas para hacer cartas a mano para tu novio

1. Tarjeta 3D de rosas rojas de papel

Puedes sorprender a tu pareja en San Valentín con una tarjeta en 3D. Para hacerla, dobla una hoja por la mitad y haz un orificio en forma de corazón en la parte que será la portada. En el interior, coloca rollos de papel rojo formando un corazón grande que atraviese el hueco. Decora con brillantina y algunos dibujos extra. Al final, no olvides escribir tus palabras más bonitas.

Cartas de amor 3D|Pinterest

2. Portada con corazones

Puedes entregar tu carta en formato de media hoja con una portada romántica. En un ejemplo de Pinterest se aprecia un diseño sencillo y muy tierno: dobla la hoja por la mitad y, en la portada, dibuja un frasco de vidrio vacío. Luego, pega recortes de corazones rojos y rosas, algunos dentro del frasco y otros afuera, como si se estuvieran derramando. Añade frases como “LOVE” o “I LOVE YOU”. Por dentro, escribe tu carta y decora con más corazones.

3. Carta con costura

Esta opción es perfecta si quieres algo original. Dobla una hoja por la mitad y dale forma circular con tijeras. En la portada, dibuja un corazón con lápiz y marca el trazo como si fueran latidos del corazón. Luego, perfora pequeños puntos y pasa hilo rojo para crear el diseño bordado. El resultado es delicado y muy romántico. Por dentro, escribe la carta que sale directo de tu corazón.

|Pinterest

4. Carta de amor en el refrigerador

Si ya viven juntos, este detalle es ideal. Escribe tu carta y decórala con tu estilo. Colócala dentro de un sobre blanco adornado con pequeños corazones. Después, pega con silicón un pedazo de imán en la parte trasera del sobre. Cuando se seque, colócala en el refrigerador: será una sorpresa inesperada y muy especial cuando tu pareja llegue a casa.