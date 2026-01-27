17 diseños de uñas con corazones para el 14 de febrero: son románticas y te verás hermosa

Llegó la temporada de lucir uñas con corazones para darle la bienvenida al 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad (San Valentín). Por eso, si quieres darle un toque romántico a tu manicura , checa esta selección de 47 diseños que destacan por sus colores y estilos únicos, la mayoría de ellas inspiraciones de usuarios en Pinterest.

Uno por uno, los diseños de uñas con corazones que se ven hermosos

Diseños de uñas rojas con corazones

Uñas nude con pequeños corazones rojos : Se aplica una base nude y, con pincel fino o dotting tool, se dibujan corazones rojos minimalistas; sellan con top coat brillante. Combinan perfecto con vestidos rojos, rosas o looks románticos en tonos pastel.

Las uñas nude son sencillas, pero muy tiernas.|(Pinterest)

Uñas rojas con corazones negros : Un diseño atrevido donde el rojo intenso se complementa con corazones negros pequeños. Ideal para outfits rock chic, cuero o vestidos oscuros.

Cambia el juego con uñas negras con corazones rojos.|(Pinterest)

Uñas rojas con corazones blancos : Se pinta la uña en rojo intenso

Uñas degradadas rojo y rosa con corazones: Se crea un ombré suave y se añaden corazones encima; el efecto es muy romántico. Van bien con vestidos fluidos, looks femeninos y ropa en tonos cálidos.

Estos diseños de uñas rojas con corazones son de otro nivel.|Pinterest

Diseños de uñas blancas con corazones

Uñas blancas con corazones rojos clásicos: La base blanca lechosa se complementa con corazones rojos centrados o dispersos; se puede usar stamping para precisión. Combinan con ropa clara, looks románticos, blusas de encaje o vestidos florales.

Las uñas blancas con corazones lucen bellísimas.|Pinterest

Uñas baby pink con corazones blancos : Base rosa suave con corazones blancos delicados; se aplican con pincel fino. Combinan con outfits claros, suéteres románticos o vestidos vaporosos.

Uñas milky con corazones minimalistas: Base lechosa semitransparente con pequeños corazones rojos o rosas; diseño limpio y elegante. Ideal con ropa neutra, beige, blanco o looks sofisticados.

Los diseños de uñas blancas con corazones para el 14 de febrero.|(Pinterest)

Uñas blancas con corazones en negative space : Se deja el corazón sin esmalte sobre fondo blanco, creando un efecto moderno. Combinan con outfits contemporáneos, prendas estructuradas y looks urbanos.

Uñas blancas perladas con corazones dorados: Base blanca con efecto perlado y corazones dorados pintados o en foil. Combinan con ropa elegante, joyería dorada y outfits sofisticados para una cena especial.

Diseños de uñas acrílicas con corazones

Uñas acrílicas largas con corazones encapsulados : En el acrílico se encapsulan corazones pequeños, glitter o foil; se sellan al construir la uña. Ideales para looks glam, vestidos de noche o atuendos llamativos.

Uñas acrílicas rosas con corazones 3D: Se aplican corazones en relieve hechos con acrílico o gel de construcción. Combinan con outfits femeninos, vestidos ajustados o looks Barbiecore.

El acrílico en las uñas ayudan a tener mejores diseños.|Pinterest

Uñas transparentes con corazones flotantes : Base clear con corazones rojos o rosas dentro del acrílico; muy moderna y juvenil. Perfecta con jeans, tops románticos y looks casual chic.

Uñas rojas mate con corazones brillantes : El contraste se logra usando acabado mate y corazones con esmalte glossy o glitter. Van bien con ropa negra, cuero, o looks atrevidos para citas nocturnas.

: El contraste se logra usando acabado mate y corazones con esmalte glossy o glitter. Van bien con ropa negra, cuero, o looks atrevidos para citas nocturnas. Uñas acrílicas cortas con corazones delicados: Acrílico natural con corazones pequeños en una o dos uñas. Combinan con ropa casual, jeans, blusas románticas y looks cómodos.

Diseños de uñas francesas con corazones

Uñas francesas con corazones en la punta: Se realiza la manicura francesa tradicional y se agrega un pequeño corazón rojo o rosa en la línea blanca; es delicada y muy femenina. Perfecta con outfits elegantes, ropa formal o vestidos midi.

El estilo francés en las uñas lucen hermosas y más si van con corazones.|Pinterest