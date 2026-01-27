inklusion logo Sitio accesible
17 diseños de uñas con corazones para el 14 de febrero: son románticas y te verás hermosa

Si quieres darle un aspecto romántico y tierno a tus manos, checa estas propuestas increíbles que no te fallarán en tu cita especial

uñas corazones
La tendencia de uñas con diseños de corazones nunca pasa de moda.|(ESPECIAL/Pinterest)
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Alexis Ceja | DR

Llegó la temporada de lucir uñas con corazones para darle la bienvenida al 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad (San Valentín). Por eso, si quieres darle un toque romántico a tu manicura , checa esta selección de 47 diseños que destacan por sus colores y estilos únicos, la mayoría de ellas inspiraciones de usuarios en Pinterest.

Uno por uno, los diseños de uñas con corazones que se ven hermosos

Diseños de uñas rojas con corazones

  • Uñas nude con pequeños corazones rojos: Se aplica una base nude y, con pincel fino o dotting tool, se dibujan corazones rojos minimalistas; sellan con top coat brillante. Combinan perfecto con vestidos rojos, rosas o looks románticos en tonos pastel.
    uñas nude corazones
    Las uñas nude son sencillas, pero muy tiernas.|(Pinterest)
  • Uñas rojas con corazones negros: Un diseño atrevido donde el rojo intenso se complementa con corazones negros pequeños. Ideal para outfits rock chic, cuero o vestidos oscuros.
    uñas negras corazones
    Cambia el juego con uñas negras con corazones rojos.|(Pinterest)
  • Uñas rojas con corazones blancos: Se pinta la uña en rojo intenso y se añaden corazones blancos en contraste; ideal usar esmalte en gel para mayor duración. Van increíble con outfits monocromáticos, vestidos negros o conjuntos elegantes para citas nocturnas.
  • Uñas degradadas rojo y rosa con corazones: Se crea un ombré suave y se añaden corazones encima; el efecto es muy romántico. Van bien con vestidos fluidos, looks femeninos y ropa en tonos cálidos.
uñas corazones diseños
Estos diseños de uñas rojas con corazones son de otro nivel.|Pinterest

Diseños de uñas blancas con corazones 

  • Uñas blancas con corazones rojos clásicos: La base blanca lechosa se complementa con corazones rojos centrados o dispersos; se puede usar stamping para precisión. Combinan con ropa clara, looks románticos, blusas de encaje o vestidos florales.
uñas blancas con corazones
Las uñas blancas con corazones lucen bellísimas.|Pinterest

  • Uñas baby pink con corazones blancos: Base rosa suave con corazones blancos delicados; se aplican con pincel fino. Combinan con outfits claros, suéteres románticos o vestidos vaporosos.
  • Uñas milky con corazones minimalistas: Base lechosa semitransparente con pequeños corazones rojos o rosas; diseño limpio y elegante. Ideal con ropa neutra, beige, blanco o looks sofisticados.
uñas blancas corazones diseños
Los diseños de uñas blancas con corazones para el 14 de febrero.|(Pinterest)

  • Uñas blancas con corazones en negative space: Se deja el corazón sin esmalte sobre fondo blanco, creando un efecto moderno. Combinan con outfits contemporáneos, prendas estructuradas y looks urbanos.
  • Uñas blancas perladas con corazones dorados: Base blanca con efecto perlado y corazones dorados pintados o en foil. Combinan con ropa elegante, joyería dorada y outfits sofisticados para una cena especial.

Diseños de uñas acrílicas con corazones

  • Uñas acrílicas largas con corazones encapsulados: En el acrílico se encapsulan corazones pequeños, glitter o foil; se sellan al construir la uña. Ideales para looks glam, vestidos de noche o atuendos llamativos.
  • Uñas acrílicas rosas con corazones 3D: Se aplican corazones en relieve hechos con acrílico o gel de construcción. Combinan con outfits femeninos, vestidos ajustados o looks Barbiecore.
uñas acrílicas corazones diseños
El acrílico en las uñas ayudan a tener mejores diseños.|Pinterest

  • Uñas transparentes con corazones flotantes: Base clear con corazones rojos o rosas dentro del acrílico; muy moderna y juvenil. Perfecta con jeans, tops románticos y looks casual chic.
  • Uñas rojas mate con corazones brillantes: El contraste se logra usando acabado mate y corazones con esmalte glossy o glitter. Van bien con ropa negra, cuero, o looks atrevidos para citas nocturnas.
  • Uñas acrílicas cortas con corazones delicados: Acrílico natural con corazones pequeños en una o dos uñas. Combinan con ropa casual, jeans, blusas románticas y looks cómodos.

Diseños de uñas francesas con corazones

  • Uñas francesas con corazones en la punta: Se realiza la manicura francesa tradicional y se agrega un pequeño corazón rojo o rosa en la línea blanca; es delicada y muy femenina. Perfecta con outfits elegantes, ropa formal o vestidos midi.
uñas francesas corazones diseños
El estilo francés en las uñas lucen hermosas y más si van con corazones.|Pinterest

  • Uñas francesas invertidas con corazones: El corazón se coloca en la base de la uña, cerca de la cutícula, sobre una base nude o rosa. Combinan con looks sofisticados, trajes sastre o vestidos minimalistas.
  • Uñas francesas rosadas con doble corazón: Punta rosa pastel y dos pequeños corazones juntos en una uña acento. Perfectas para looks dulces, vestidos románticos o citas de día.
