Mascarilla para tener el pelo brillante: es en solo 4 pasos y te quedará hermoso

Usar mucho la plancha o un cepillado brusco, son algunos de los hábitos que maltratan las cabelleras sin que nos demos cuenta y le quitan brillo de a poco. Y si bien lograr que se recupere por completo es una tarea que requiere de ciertos cuidados, es posible acelerar este proceso con el uso de alguna mascarilla para el pelo que, con cada aplicación, van regenerando un poco del daño para que se vea espectacular.

Además de las alternativas del mercado, también hay una receta que puede hacerse de forma casera y con pocos ingredientes que casi siempre tenemos a la mano. Así, será mucho más sencillo tener constancia y aplicarla con frecuencia hasta empezar a ver resultados.

Mascarilla de yogur con plátano para el pelo opaco: cómo hacerla en casa

Uno de los principales causantes de que las melenas se vean secas y sin brillo, es la falta de hidratación. Por esto lo ideal es enfocarse en nutrir las fibras de a poco para irle devolviendo la vitalidad, lo que a su vez reduce el frizz y lo hace mucho más manejable para lucir cualquiera de los peinados sofisticados que estarán en tendencia este 2026 .

Y un truco casero de belleza que no falla, es la mascarilla de yogur, plátano, aceite de oliva y miel. Esto ya que al juntar sus propiedades, se crea una "bomba" sumamente efectiva y lo mejor es que funciona desde el primer uso, según explica el portal especializado Biovie.

La mascarilla de yogur, plátano, miel y aceite de oliva es muy fácil de hacer|Canva

Ingredientes:



1/2 taza de yogur natural, preferentemente sin azúcar añadida.

1 plátano maduro mediano.

1 cucharada de miel de abeja.

2 cucharadas de aceite de oliva.

Preparación:



En un recipiente limpio, agrega el plátano machacado y el yogur.

Incorpora la miel y el aceite de oliva hasta que se cree una pasta homogénea

Aplica de medios a puntas con una brocha o con tus dedos, tratando de que la mezcla abarque toda tu cabellera.

Deja reposar de 15 a 20 minutos y lava con abundante agua tibia.

¿Cada cuánto se deben usar las mascarillas para el pelo?

Si bien esta mascarilla casera para el pelo seco está hecha con ingredientes muy nobles, lo mejor es no saturar la melena, pues existe el riesgo de que pierda efectividad con el uso exagerado . El blog de Garnier recomienda usar máximo dos veces por semana; complementa con otros productos especiales para tu tipo de pelo, evitando también prácticas nocivas como el exceso de calor o amarrarlo cuando está mojado.