Esta es la mejor mascarilla hidratante que pueden usar las personas con piel seca
Elegir la mascarilla correcta puede marcar la diferencia entre un rostro tirante y uno suave, luminoso y saludable. Checa qué dicen expertos sobre su uso.
La piel seca necesita cuidados específicos para mantenerse equilibrada, suave y luminosa. Factores como el clima, el uso de productos agresivos o la falta de hidratación pueden acentuar la tirantez y la descamación. Por eso, dermatólogos y especialistas en skincare recomiendan una mascarilla hidratante en particular, capaz de nutrir en profundidad y devolver el confort y la elasticidad que necesita.
Expertos de la revista Elle dieron a conocer que existen mascarillas que contienen ácido hialurónico, glicerina y/o ingredientes emolientes como manteca de karité o escualano, las cuales ayudan a restaurar la barrera cutánea y a mantener la hidratación por más tiempo.
¿Qué mascarilla conviene comprar si tienes piel seca?
Entre las opciones más repetidas en listas de expertos, se encuentra la mascarilla hidratante tipo “overnight” de Kiehl’s Ultra Facial, diseñada para dejarla actuar mientras duermes y recuperar la hidratación intensa.
¿Qué tener en cuenta a la hora de elegir las mascarillas?
A la hora de elegir una mascarilla facial, es importante fijarse en varios factores para que realmente beneficie a tu piel y no cause irritaciones o sequedad. Estos son los puntos clave que debes tener en cuenta:
- Tipo de piel: identifica si tu piel es seca, mixta, grasa o sensible. Cada una necesita ingredientes y texturas distintas.
- Ingredientes: revisa la lista de componentes y prioriza ácido hialurónico y glicerina para hidratar; ceramidas, manteca de karité o aceites naturales para nutrir y proteger; aloe vera o caléndula para calmar la piel.
- Tiempo de uso: no todas las mascarillas se usan igual. Algunas son de enjuague, otras overnight (se dejan actuar toda la noche). Respeta el tiempo indicado para evitar irritación.
- Necesidad específica: define qué buscas, si hidratación, luminosidad, efecto calmante o reparación. Elegir una mascarilla según tu objetivo mejora los resultados.
- Sensibilidad y alergias: si tienes piel reactiva, haz una prueba de parche antes de aplicarla en todo el rostro y opta por fórmulas hipoalergénicas.
- Frecuencia de uso: usarlas más seguido no siempre es mejor. Normalmente, se recomienda 1 o 2 veces por semana, salvo indicación del fabricante.