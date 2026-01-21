Esta es la mejor mascarilla hidratante que pueden usar las personas con piel seca

La piel seca necesita cuidados específicos para mantenerse equilibrada, suave y luminosa. Factores como el clima, el uso de productos agresivos o la falta de hidratación pueden acentuar la tirantez y la descamación. Por eso, dermatólogos y especialistas en skincare recomiendan una mascarilla hidratante en particular, capaz de nutrir en profundidad y devolver el confort y la elasticidad que necesita.

Expertos de la revista Elle dieron a conocer que existen mascarillas que contienen ácido hialurónico, glicerina y/o ingredientes emolientes como manteca de karité o escualano, las cuales ayudan a restaurar la barrera cutánea y a mantener la hidratación por más tiempo.

¿Qué mascarilla conviene comprar si tienes piel seca?

Entre las opciones más repetidas en listas de expertos, se encuentra la mascarilla hidratante tipo “overnight” de Kiehl’s Ultra Facial, diseñada para dejarla actuar mientras duermes y recuperar la hidratación intensa.

|Kiehl’s

¿Qué tener en cuenta a la hora de elegir las mascarillas?

A la hora de elegir una mascarilla facial, es importante fijarse en varios factores para que realmente beneficie a tu piel y no cause irritaciones o sequedad. Estos son los puntos clave que debes tener en cuenta:

