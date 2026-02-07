¿Se te mueren las plantas en invierno? Estas son las 4 únicas especies que sobreviven a tu calefacción

Los hogares se vuelven más confortables en invierno gracias a la calefacción. Pero ese mismo bienestar puede convertirse en un problema silencioso para las plantas de interior , ya que el aire caliente reseca el ambiente, reduce la humedad y altera los ritmos naturales de riego y luz.

Estos últimos factores provocan que muchas especies acaben con hojas secas o crecimiento apagado. Pero no todo está perdido para los amantes de la jardinería de interior. Algunas plantas están especialmente preparadas para convivir con radiadores encendidos, estufas y ambientes cerrados durante meses.

Estos ejemplares son resistentes, se adaptan con facilidad y logran mantenerse verdes incluso en condiciones poco favorables. Estas son las 4 especies que pueden crecer con calefacción en el hogar.

Las 4 plantas de interior que sobreviven a la calefacción del hogar en invierno

Entre las especies más recomendadas para el invierno se encuentran aquellas que toleran bien el aire seco y los cambios de temperatura. Según la Royal Horticultural Society (RHS) del Reino Unido y la botánica española Montse Rivero, especialista en plantas de interior, estas son las más resistentes:



Sansevieria (lengua de suegra): es una de las plantas más duras que existen. Soporta ambientes secos, poca luz y riegos muy espaciados. Además, ayuda a purificar el aire.

Pothos (potus): ideal para principiantes. Tolera la calefacción, crece con luz indirecta y mantiene sus hojas verdes incluso con humedad baja.

Zamioculca: conocida como "la planta de hierro", resiste el aire caliente y necesita muy poca agua. Es perfecta para pisos con estufas o radiadores.

Cactus y suculentas: adaptadas naturalmente a ambientes secos, sobreviven sin problemas al calor artificial siempre que tengan buena iluminación.

Cuidados básicos para las plantas de interior en invierno

Hay ciertas reglas de oro para que las plantas de interior no sufran durante los meses fríos. El ingeniero agrónomo y divulgador español Santiago García, autor del libro Plantas de interior sin complicaciones, indica 3 factores clave: humedad, riego y ubicación.

Es fundamental alejar las plantas de fuentes directas de calor, como estufas o radiadores, ya que el aire caliente puede quemar las hojas. También se aconseja reducir la frecuencia de riego porque en invierno la evaporación es menor y el exceso de agua favorece la pudrición de raíces.

Respecto de las condiciones húmedas que necesitan estos ejemplares, el aire seco generado por la calefacción se puede compensar aumentando la humedad ambiental con pulverizaciones suaves o colocando recipientes con agua cerca de las plantas.