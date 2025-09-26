13 plantas de interior que son fáciles de cuidar y además dejarán tu casa bellísima

Estas plantas de interior son ideales si buscas una decoración natural, elegante y sin complicarte la vida. Y lo mejor es que no necesitas ser experta en jardinería para tener una casa llena de plantas bonitas, pues existen muchas especies que no requieren demasiada atención y que, aun así, crecen sanas, verdes y preciosas dentro del hogar.

Ya sea que tengas luz limitada, poco tiempo o manos inexpertas, aquí va una lista de 13 plantas resistentes que lo aguantan (casi) todo. Eso sí, siempre con agua limpia, un poquito de amor… y sin olvidarlas por semanas.

13 plantas de interior que embellecen cualquier espacio y requieren pocos cuidados

De acuerdo con The Spruce, portal especializado que publica guías de plantas fáciles de cuidar, estas son las 13 especies que te conviene tener en tu hogar:

Sansevieria (Lengua de suegra): Es la reina de los hogares con poca luz. No necesita riego constante y su forma alargada da un toque moderno y minimalista. Potos (Epipremnum aureum): Crece rápido, es muy noble y puedes dejarlo colgando o guiarlo por las paredes. Ideal para principiantes. Zamioculca (ZZ plant): Sus hojas brillantes parecen de plástico de lo sanas que se ven. Sobrevive incluso si olvidas regarla. Espatifilo (Peace Lily): Florece incluso en sombra parcial y sus hojas grandes purifican el aire. Solo cuida que no se encharque. Aloe vera: Además de decorar, puedes usarla en tu rutina de skincare. Necesita sol y poca agua. Helecho espada: Le va bien la humedad, así que es perfecto para baños. Aporta volumen y textura al espacio. Calatea: Tiene patrones hermosos en sus hojas y se cierra por la noche. Luz indirecta y humedad constante. Palma areca: Una de las favoritas para salas amplias. Aporta elegancia sin pedir demasiado a cambio. Cactus: Hay miles de formas, tamaños y estilos. Requieren luz y casi nada de agua. Son pura personalidad. Suculentas variadas: Perfectas para escritorios o repisas. Solo cuida que tengan buena ventilación y sol. Ficus lyrata (Higuera de hoja de violín): Es muy instagrameable y si tiene luz suficiente, crece como árbol pequeño. Cinta o lazo de amor (Chlorophytum): Se adapta a todo, crece rápido y da hijitos que puedes replantar. Muy decorativa y resistente. Anturio rojo: Flores brillantes casi todo el año. Solo necesita humedad y luz indirecta para verse espectacular.

¿Dónde poner las plantas de interior para aprovechar su belleza?

Puedes usar las plantas de interior para dar vida a esquinas olvidadas, repisas vacías, baños sin gracia o incluso como separadores naturales de espacios. Además de lo estético, muchas purifican el aire y generan sensación de calma.

Una buena idea es agruparlas por niveles (colgantes, medianas y de piso) para dar movimiento visual. Y si eliges macetas lindas, ¡mejor aún!

¿Qué cuidados básicos necesitan las plantas de interior?

Según estudios de la Universidad de Misisipi, aunque estas 13 especies son fáciles de cuidar, hay reglas de oro para mantenerlas vivas y saludables:



No encharcar

Usar macetas con buen drenaje

Limpiar las hojas del polvo

Rotarlas para que crezcan parejo

Revisar plagas ocasionalmente

Una vez que les agarras cariño, tener plantas de interior se vuelve un gusto. No solo embellecen tu casa, también te conectan con algo más vivo, lento y bonito.