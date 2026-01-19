44 ideas para remodelar tu cuarto: hay desde las más modernas hasta las más rústicas

Darle un toque diferente a tu cuarto no es tan difícil, el truco está en elegir el color adecuado y el diseño que encaje perfecto de acuerdo al tamaño. En esta selección te mostramos 44 ideas que te pueden inspirar a mejorar tu dormitorio, desde diseños modernos, hasta las más rústicas y aesthetic.

De acuerdo con el portal de diseño de interiores Elle, los colores que debes elegir si quieres estar en tendencia este 2026 son aquellos que te den una sensación de confort visual, como el beige, crema, marrón y verde oliva, entre otros. Sin embargo, la elección final es tuya. Checa estas propuestas que te fascinarán .

Estos cuartos modernos te encantarán

Dormitorio minimalista en tonos neutros

Cama flotante con iluminación LED

Dormitorio moderno en blanco y negro

Diseño con paneles de madera y líneas rectas

Cuarto moderno con acentos en mármol

Dormitorio con cabecera tapizada XL

Mira estos diseños de dormitorios modernos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Diseño moderno con vidrio y metal

Cuarto moderno con arte abstracto

Dormitorio con iluminación indirecta elegante

Estilo moderno monocromático

Dormitorio moderno con texturas suaves

Cuarto moderno con muebles empotrados

¿Prefieres los cuartos rústicos?

Dormitorio rústico con madera natural

Cuarto estilo cabaña moderna

Dormitorio rústico con vigas expuestas

Diseño rústico con textiles artesanales

Cuarto rústico en tonos tierra

Así es el estilo rústico en dormitorios.|(ESPECIAL/Pinterest)

Dormitorio rústico con piedra decorativa

Estilo rústico chic

Cuarto rústico con muebles reciclados

Dormitorio campestre elegante

Diseño rústico con iluminación cálida

Cuarto rústico con cabecera de madera maciza

Mira estas ideas de cuartos aesthetic

Dormitorio aesthetic en tonos pastel

Cuarto aesthetic con luces cálidas y guirnaldas

Dormitorio aesthetic minimal

Estilo aesthetic coreano

Cuarto aesthetic con plantas

Dormitorio aesthetic boho

Así sería una habitación con diseño aesthetic.|(ESPECIAL/Pinterest)

Diseño aesthetic con espejos decorativos

Cuarto aesthetic vintage

Dormitorio aesthetic romántico

Estilo aesthetic con arte mural

Cuarto aesthetic con textiles suaves

Diseños de cuartos bonitos pequeños

Dormitorio pequeño con colores claros

Cuarto pequeño con cama multifuncional

Dormitorio pequeño con espejo grande

Cuarto pequeño minimalista

Diseño de dormitorio pequeño con almacenamiento vertical

Cuarto pequeño acogedor

Mira las habitaciones pequeñas con diseños bonitos.|(ESPECIAL/Pinterest)