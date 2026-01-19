inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

44 ideas para remodelar tu cuarto: hay desde las más modernas hasta las más rústicas

Si quieres darle un estilo diferente y fresco a tu habitación, checa estas propuestas segura que no te fallarán

habitación cuarto diseños
La tendencia de este año en los cuartos son que transmitan confort visual. |(ESPECIAL/Pinterest)
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Alexis Ceja | DR

Darle un toque diferente a tu cuarto no es tan difícil, el truco está en elegir el color adecuado y el diseño que encaje perfecto de acuerdo al tamaño. En esta selección te mostramos 44 ideas que te pueden inspirar a mejorar tu dormitorio, desde diseños modernos, hasta las más rústicas y aesthetic.

De acuerdo con el portal de diseño de interiores Elle, los colores que debes elegir si quieres estar en tendencia este 2026 son aquellos que te den una sensación de confort visual, como el beige, crema, marrón y verde oliva, entre otros. Sin embargo, la elección final es tuya. Checa estas propuestas que te fascinarán .

Estos cuartos modernos te encantarán

  • Dormitorio minimalista en tonos neutros
  • Cama flotante con iluminación LED
  • Dormitorio moderno en blanco y negro
  • Diseño con paneles de madera y líneas rectas
  • Cuarto moderno con acentos en mármol
  • Dormitorio con cabecera tapizada XL
diseño de dormitorio moderno
Mira estos diseños de dormitorios modernos.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Diseño moderno con vidrio y metal
  • Cuarto moderno con arte abstracto
  • Dormitorio con iluminación indirecta elegante
  • Estilo moderno monocromático
  • Dormitorio moderno con texturas suaves
  • Cuarto moderno con muebles empotrados

¿Prefieres los cuartos rústicos?

  • Dormitorio rústico con madera natural
  • Cuarto estilo cabaña moderna
  • Dormitorio rústico con vigas expuestas
  • Diseño rústico con textiles artesanales
  • Cuarto rústico en tonos tierra
diseño de dormitorio rústico
Así es el estilo rústico en dormitorios.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Dormitorio rústico con piedra decorativa
  • Estilo rústico chic
  • Cuarto rústico con muebles reciclados
  • Dormitorio campestre elegante
  • Diseño rústico con iluminación cálida
  • Cuarto rústico con cabecera de madera maciza

Mira estas ideas de cuartos aesthetic

  • Dormitorio aesthetic en tonos pastel
  • Cuarto aesthetic con luces cálidas y guirnaldas
  • Dormitorio aesthetic minimal
  • Estilo aesthetic coreano
  • Cuarto aesthetic con plantas
  • Dormitorio aesthetic boho
diseño de dormitorio aesthetic
Así sería una habitación con diseño aesthetic.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Diseño aesthetic con espejos decorativos
  • Cuarto aesthetic vintage
  • Dormitorio aesthetic romántico
  • Estilo aesthetic con arte mural
  • Cuarto aesthetic con textiles suaves

Diseños de cuartos bonitos pequeños

  • Dormitorio pequeño con colores claros
  • Cuarto pequeño con cama multifuncional
  • Dormitorio pequeño con espejo grande
  • Cuarto pequeño minimalista
  • Diseño de dormitorio pequeño con almacenamiento vertical
  • Cuarto pequeño acogedor
diseño de dormitorio pequeños.jpg
Mira las habitaciones pequeñas con diseños bonitos.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Dormitorio pequeño con estilo moderno
  • Cuarto pequeño aesthetic
  • Dormitorio pequeño con luz natural
  • Cuarto pequeño funcional y elegante
Tags relacionados
Hogar

Galerías y Notas Azteca UNO