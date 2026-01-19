5 modelos de uñas de rubber cuadradas que se ven hermosos: son elegantes y sencillas

Si quieres experimentar con uñas de rubber gel , los diseños cuadrados son el punto de partida perfecto. En esta selección de cinco ideas te mostramos opciones que se ven hermosas, elegantes y, además, son muy sencillas de aplicar.

Este material es ideal para quienes tienen uñas cortas o débiles y no quieren recurrir a los acrílicos. De acuerdo con la revista de moda Vogue, una de sus grandes ventajas es que duran varias semanas, razón suficiente para que muchas lo elijan como su nueva manicura . Checa estas propuestas que son un sí seguro para elevar cualquier outfit.

Uno por uno, los modelos de uñas rubber gel cuadradas que se ven hermosas

Nude lechoso brillante: Este diseño es un clásico elegante que nunca falla. Se aplica una capa base, luego el rubber gel nude lechoso para dar estructura y nivelar la uña, se cura en lámpara y se sella con brillo. Combina perfecto con ropa en tonos beige, blanco, crema o outfits formales como blazers, vestidos midi y conjuntos monocromáticos.

Así se ven las Nude lechoso brillante en uñas rubber cuadradas.|(ESPECIAL)

Francesa moderna con punta delgada : Lleva una base natural o rosada y una línea blanca muy fina en la punta cuadrada. El rubber gel se usa primero para reforzar la uña, después se diseña la francesa y se sella. Va ideal con looks sofisticados, camisas blancas, pantalones de vestir, vestidos minimalistas o ropa en tonos pastel.

: Lleva una base natural o rosada y una línea blanca muy fina en la punta cuadrada. El rubber gel se usa primero para reforzar la uña, después se diseña la francesa y se sella. Va ideal con looks sofisticados, camisas blancas, pantalones de vestir, vestidos minimalistas o ropa en tonos pastel. Rosa empolvado sólido: Este tono es delicado y femenino. Se coloca el rubber gel en rosa empolvado en capas delgadas para dar forma y resistencia, se cura y se finaliza con brillo. Combina muy bien con ropa romántica, vestidos florales, blusas suaves, jeans claros y outfits casuales elegantes.

Mira estos diseños de uñas con rubber gel cuadradas hermosas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Beige con efecto satinado (soft shimmer) : Es un diseño discreto con un toque de luz. Se aplica el rubber gel beige con partículas muy finas, se nivela, se cura y se sella. Queda precioso con ropa en tonos tierra, café, camel, negro o looks de oficina y eventos formales donde quieres verte arreglada sin exagerar.

: Es un diseño discreto con un toque de luz. Se aplica el rubber gel beige con partículas muy finas, se nivela, se cura y se sella. Queda precioso con ropa en tonos tierra, café, camel, negro o looks de oficina y eventos formales donde quieres verte arreglada sin exagerar. Transparente con encapsulado minimal: Lleva una base transparente de rubber gel con detalles muy sutiles encapsulados, como hojuelas doradas o flores secas pequeñas. Se construye la uña con el gel, se encapsula el diseño, se lima y se sella. Combina perfecto con vestidos elegantes, outfits de fiesta sobrios o ropa en colores sólidos donde las uñas aporten un detalle fino.

¿Se puede reutilizar el rubber gel?

El rubber gel no se puede reutilizar una vez que se retira de la uña; sin embargo, Vogue señala que algunos manicuristas liman el material y le añaden más con retoques para nuevos diseños, para que este dure hasta un mes. Luego de este tiempo, lo más recomendable es reemplazarlas.