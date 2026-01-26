inklusion logo Sitio accesible
46 ideas de decoración de uñas de pies que estarán de moda en febrero y se ven muy lindas

La pedicuría también sigue las tendencias y el mes llega con propuestas frescas, femeninas y llenas de estilo para lucir las uñas de los pies impecables.

uñas de pies
Womans feet on light brown background. Beautiful brown and white nail design. Manicure, pedicure beauty salon concept.|Harsa Maduranga /
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Ana André | DR

Las uñas de los pies también se convierten en protagonistas cuando llega el buen clima, y febrero es el mes ideal para animarse a nuevos diseños. Las tendencias apuestan por colores suaves, detalles delicados y estilos que combinan comodidad con elegancia.

En esta nota descubrirás 46 ideas de decoración de uñas de pies que estarán de moda en febrero y que, además de verse muy lindas, elevarán tu pedicure al siguiente nivel.

Los mejores diseños de uñas de pies

  • Uñas de pies en blanco lechoso
  • Pedicure nude rosado
  • Uñas beige minimalistas
  • Francesa clásica en uñas de pies
ideas de decoración de uñas de pies
|pinterest

  • Francesa invertida
  • Francesa con línea dorada
  • Uñas rojas clásicas
  • Rojo cereza brillante
uñas de pies que estarán de moda
|pinterest

  • Uñas coral suave
  • Tonos pastel (lila, celeste, rosa)
  • Uñas rosa baby
  • Pedicure fucsia
uñas de pies en tendencia
|pinterest

  • Uñas en tono durazno
  • Diseños florales delicados
  • Flores minimalistas en una sola uña
  • Uñas con puntos pequeños
estilos de uñas de pies
|pinterest

  • Decoración con líneas finas
  • Uñas con detalles dorados
  • Pedicure con glitter sutil
  • Glitter solo en el dedo gordo
decoración uñas de pies
|pinterest

  • Uñas efecto perlado
  • Acabado glossy natural
  • Uñas mate en tonos suaves
  • Animal print discreto
modelos de uñas de pies
|pinterest

  • Estampado de vaca minimal
  • Uñas con corazones pequeños
  • Diseños románticos en rojo y rosa
  • Pedicure blanco con strass
ideas de decoración de uñas de pies
|pinterest

  • Piedritas delicadas
  • Uñas efecto mármol
  • Mármol en tonos claros
  • Uñas metálicas suaves
uñas de pies mujeres
|pinterest

  • Tonos champagne
  • Uñas lavanda
  • Verde menta
  • Azul cielo
decoración uñas de pies
|pinterest

  • Uñas con efecto degradado
  • Ombré en tonos nude
  • Diseños abstractos sutiles
  • Uñas con líneas onduladas
uñas de pies
|pinterest

  • Pedicure monocromático elegante
  • Uñas color café claro
  • Tonos arena
  • Uñas transparentes con detalle
  • Nail art minimal en negro
  • Diseño natural con brillo sutil
estilos para uñas de pies
|pinterest

