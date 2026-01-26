46 ideas de decoración de uñas de pies que estarán de moda en febrero y se ven muy lindas

Las uñas de los pies también se convierten en protagonistas cuando llega el buen clima, y febrero es el mes ideal para animarse a nuevos diseños. Las tendencias apuestan por colores suaves, detalles delicados y estilos que combinan comodidad con elegancia.

En esta nota descubrirás 46 ideas de decoración de uñas de pies que estarán de moda en febrero y que, además de verse muy lindas, elevarán tu pedicure al siguiente nivel.

Los mejores diseños de uñas de pies

Uñas de pies en blanco lechoso

Pedicure nude rosado

Uñas beige minimalistas

Francesa clásica en uñas de pies

|pinterest

Francesa invertida

Francesa con línea dorada

Uñas rojas clásicas

Rojo cereza brillante

|pinterest

Uñas coral suave

Tonos pastel (lila, celeste, rosa)

Uñas rosa baby

Pedicure fucsia

|pinterest

Uñas en tono durazno

Diseños florales delicados

Flores minimalistas en una sola uña

Uñas con puntos pequeños

|pinterest

Decoración con líneas finas

Uñas con detalles dorados

Pedicure con glitter sutil

Glitter solo en el dedo gordo

|pinterest

Uñas efecto perlado

Acabado glossy natural

Uñas mate en tonos suaves

Animal print discreto

|pinterest

Estampado de vaca minimal

Uñas con corazones pequeños

Diseños románticos en rojo y rosa

Pedicure blanco con strass

|pinterest

Piedritas delicadas

Uñas efecto mármol

Mármol en tonos claros

Uñas metálicas suaves

|pinterest

Tonos champagne

Uñas lavanda

Verde menta

Azul cielo

|pinterest

Uñas con efecto degradado

Ombré en tonos nude

Diseños abstractos sutiles

Uñas con líneas onduladas

|pinterest

Pedicure monocromático elegante

Uñas color café claro

Tonos arena

Uñas transparentes con detalle

Nail art minimal en negro

Diseño natural con brillo sutil