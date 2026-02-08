inklusion logo Sitio accesible
5 cortes de pelo media melena para mujeres de 60 años con cabello rizado

Estos son los 5 cortes de pelo ideales para mujeres de 60 años que quieren lucir su cabello rizado con comodidad y sofisticación.

Escrito por:  María Agustina Leiva | Marktube

El cabello rizado tiene una belleza natural que puede volverse aún más elegante y sofisticada a partir de los 60 años. La clave está en elegir cortes que respeten la textura del rizo, aporten movimiento y resulten prácticos para el día a día.

Los cortes de pelo de media melena son los más recomendados por estilistas profesionales, ya que equilibran frescura y comodidad. No son tan cortos como para limitar las opciones de peinado, ni tan largos como para requerir un mantenimiento excesivo. Además, estos looks permiten enmarcar el rostro, suavizar facciones y dar un efecto rejuvenecedor.

5 cortes de pelo ideales para mujeres de 60 años con media melena rizada

  • Corte curly en capas largas

Este corte es uno de los más favorecedores para mujeres con rulos, ya que las capas largas ayudan a distribuir el volumen de manera armónica. Según el estilista Vernon François, experto en cabello rizado y natural, las capas permiten que cada rizo tenga su propio espacio, evitando el efecto triangular y dando más definición.

  • Media melena curly con flequillo rizado

El flequillo rizado aporta un look moderno y juvenil. Estilistas recomiendan flequillos suaves y desfilados para enmarcar el rostro sin restar movimiento al cabello.

@rizadotass Flequillo rizado #metodocurly #cabello #rizos #flequillorizado #pelo #onduladas #peinados ♬ sonido original - Rizadotass curly

  • Corte shag rizado

Inspirado en los años 70, el shag rizado se caracteriza por capas irregulares y un estilo desenfadado. Es ideal para mujeres que buscan un look fresco, con mucho volumen en la parte superior y sensación de ligereza.

  • Media melena rizada con raya lateral

La raya lateral es una aliada para aportar asimetría, levantar raíces y estilizar el rostro. Además, permite jugar con el volumen de forma natural, favoreciendo especialmente a quienes tienen el cabello fino.

  • Long bob rizado

El long bob, a la altura de los hombros o un poco más abajo, es uno de los cortes más elegantes y versátiles. Según la revista Allure, este estilo es perfecto para realzar la textura del rizo y mantener una imagen sofisticada sin perder frescura.

¿Cómo cuidar y mantener el pelo rizado a los 60 años?

Con el paso de los años, el cabello tiende a volverse más seco y frágil, por lo que el rizo necesita aún más hidratación y cuidados específicos. La tricóloga Anabel Kingsley, de Philip Kingsley Trichological Clinic, señala que la fibra capilar madura requiere productos más nutritivos y menos agresivos para conservar elasticidad y brillo.

Entre las recomendaciones básicas de los expertos se encuentran:

  • Usar shampoos sin sulfatos para no resecar el rizo.
  • Aplicar mascarillas hidratantes al menos 1 vez por semana.
  • Peinar el cabello en húmedo con cremas para rizos o leave-in.
  • Evitar el calor excesivo de planchas o secadores sin difusor.
  • Dormir con funda de satén o seda para reducir el frizz.

De acuerdo con la American Academy of Dermatology, mantener el rizo bien hidratado y respetar su forma natural es fundamental para que el cabello luzca sano, definido y con movimiento, especialmente en etapas donde la fibra capilar necesita mayor cuidado.

