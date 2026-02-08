5 cortes de pelo media melena para mujeres de 60 años con cabello rizado

El cabello rizado tiene una belleza natural que puede volverse aún más elegante y sofisticada a partir de los 60 años. La clave está en elegir cortes que respeten la textura del rizo, aporten movimiento y resulten prácticos para el día a día.

Los cortes de pelo de media melena son los más recomendados por estilistas profesionales, ya que equilibran frescura y comodidad. No son tan cortos como para limitar las opciones de peinado, ni tan largos como para requerir un mantenimiento excesivo. Además, estos looks permiten enmarcar el rostro, suavizar facciones y dar un efecto rejuvenecedor.

5 cortes de pelo ideales para mujeres de 60 años con media melena rizada

Corte curly en capas largas

Este corte es uno de los más favorecedores para mujeres con rulos, ya que las capas largas ayudan a distribuir el volumen de manera armónica. Según el estilista Vernon François, experto en cabello rizado y natural, las capas permiten que cada rizo tenga su propio espacio, evitando el efecto triangular y dando más definición.

Media melena curly con flequillo rizado

El flequillo rizado aporta un look moderno y juvenil. Estilistas recomiendan flequillos suaves y desfilados para enmarcar el rostro sin restar movimiento al cabello.

Corte shag rizado

Inspirado en los años 70, el shag rizado se caracteriza por capas irregulares y un estilo desenfadado. Es ideal para mujeres que buscan un look fresco, con mucho volumen en la parte superior y sensación de ligereza.

Media melena rizada con raya lateral

La raya lateral es una aliada para aportar asimetría, levantar raíces y estilizar el rostro. Además, permite jugar con el volumen de forma natural, favoreciendo especialmente a quienes tienen el cabello fino.

Long bob rizado

El long bob, a la altura de los hombros o un poco más abajo, es uno de los cortes más elegantes y versátiles. Según la revista Allure, este estilo es perfecto para realzar la textura del rizo y mantener una imagen sofisticada sin perder frescura.

¿Cómo cuidar y mantener el pelo rizado a los 60 años?

Con el paso de los años, el cabello tiende a volverse más seco y frágil, por lo que el rizo necesita aún más hidratación y cuidados específicos. La tricóloga Anabel Kingsley, de Philip Kingsley Trichological Clinic, señala que la fibra capilar madura requiere productos más nutritivos y menos agresivos para conservar elasticidad y brillo.

Entre las recomendaciones básicas de los expertos se encuentran:



Usar shampoos sin sulfatos para no resecar el rizo.

Aplicar mascarillas hidratantes al menos 1 vez por semana.

al menos 1 vez por semana. Peinar el cabello en húmedo con cremas para rizos o leave-in.

Evitar el calor excesivo de planchas o secadores sin difusor.

Dormir con funda de satén o seda para reducir el frizz.

De acuerdo con la American Academy of Dermatology, mantener el rizo bien hidratado y respetar su forma natural es fundamental para que el cabello luzca sano, definido y con movimiento, especialmente en etapas donde la fibra capilar necesita mayor cuidado.