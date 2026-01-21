5 diseños de plantas de agua con piedras sirven como decoración en tu casa: se verá natural y pacífico

Las plantas de agua con piedras siguen siendo un clásico para decorar mesas, muebles y distintos rincones del hogar. Sin embargo, en muchas ocasiones no sabes por dónde empezar ni qué diseños elegir. Por eso, en esta selección te damos 5 ideas que te ayudarán a transformar tu casa de manera natural y a crear un ambiente más pacífico.

Este estilo de decoración se ha vuelto muy popular, incluso en redes sociales como TikTok. Aunque tiene su truco encontrar la forma correcta de hacerlo, no es tan complicado como parece. Aquí te contamos cuáles son las mejores opciones, cómo colocarlas y en qué espacios lucen mejor .

Uno por uno, los diseños de plantas de agua que te encantarán

Bambú de la suerte en jarrón de vidrio: Coloca los tallos en un recipiente transparente con piedras blancas o grises en el fondo y agua limpia que cubra solo las raíces; se ve mejor en recibidores, escritorios o repisas, ya que aporta orden y una vibra zen que combina con muebles minimalistas o de madera clara.

Ten un bambú como planta de agua con piedras. Dan suerte y se ven hermosas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Potos en frasco alto con piedras naturales : Pon esquejes de potos en un frasco alto, añade piedras medianas para sostener los tallos y agua hasta cubrir las raíces; queda ideal en cocinas o salas bien iluminadas, especialmente cerca de ventanas, y suaviza espacios modernos o industriales.

: Pon esquejes de potos en un frasco alto, añade piedras medianas para sostener los tallos y agua hasta cubrir las raíces; queda ideal en cocinas o salas bien iluminadas, especialmente cerca de ventanas, y suaviza espacios modernos o industriales. Lirio de la paz en base de cristal: Ubica la planta en un contenedor amplio con piedras oscuras para contraste y agua constante sin llegar al tallo; luce elegante en salas o comedores y combina perfecto con decoraciones sobrias, tonos neutros y textiles naturales.

Mira cómo se ven las plantas en agua como decorativos del hogar.|(ESPECIAL/Pinterest)

Hiedra en recipiente cilíndrico : Coloca los tallos en agua con piedras pequeñas que mantengan firme la planta y deja que caigan ligeramente; este diseño se ve espectacular en estanterías, libreros o mesas auxiliares, aportando frescura y movimiento a espacios contemporáneos.

: Coloca los tallos en agua con piedras pequeñas que mantengan firme la planta y deja que caigan ligeramente; este diseño se ve espectacular en estanterías, libreros o mesas auxiliares, aportando frescura y movimiento a espacios contemporáneos. Mini jardín acuático con varias plantas: Usa un bowl ancho de vidrio, coloca una base de piedras decorativas y añade plantas de agua pequeñas como singonio o philodendron; es ideal para centros de mesa en la sala o el comedor, ya que crea un punto focal natural y elegante sin recargar el ambiente.

Cuáles piedras se deben usar para las plantas de agua

Las plantas de agua necesitan piedras especiales para poder crecer saludables. Expertos recomiendan usar en guijarros, piedras de río, cantos rodados para dar soporte y estética, o la piedra pómez, que es muy común en México. Esta última incluso ayuda al drenaje y aireación.