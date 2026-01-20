NUNCA uses este color en tu cocina si el espacio es muy pequeño: lo dicen los expertos en interiorismo
Además del acomodo, el color es parte fundamental en el diseño de una cocina; checa estos consejos
Si quieres remodelar tu cocina cambiando el color de las paredes, debes evitar totalmente los tonos oscuros, sobre todo si son pequeñas. ¿Por qué? Resulta que estos hacen que se vean todavía más comprimidas, haciendo que el espacio se sienta menos cómodo.
Expertos en diseño de interiores recomiendan evitar a toda costa los tonos intensos, mates o muy saturados cuando se tratan de cocinas pequeñas. En su lugar, es mejor optar por el beige, blanco y gris claro, según consejos de El Mueble. Estos generarán sensación de amplitud, te invitarán a entrar y se sentirán reconfortantes.
Cómo organizar tu cocina pequeña para que se vea más grande
Ahora bien, si quieres que tu cocina pequeña se vea todavía más amplia, puedes optar por el acomodo de los muebles y los electrodomésticos. El portal de diseño Architectural Digest subraya que el orden y almacenamiento son esenciales para darle forma a tus espacios.
En el caso del área de cocina, la recomendación estrella es guardar todo en cajas y empaques que puedas etiquetar y apilar en la alacena o el refrigerador. Asimismo, debes aprovechar el espacio que tienes a lo lato: poner gabinetes, repisas, y muebles auxiliares solo sin son necesarios.
Finalmente, pero no menos importante, debes cuidar la iluminación. Expertos recomiendan los focos leds que apunten hacia la cubierta de la cocina para mayor atención en el área de trabajo.
Cómo es la cocina en tendencia en 2026
Para el año 2026, los diseños acogedores, inteligentes y sostenibles en cocinas serán las que estén en tendencia . Los materiales protagonistas serán el acero inoxidable, la madera y la combinación de colores que complementen el mármol, azulejos esmaltados y detalles. Así lo señaló la revista AD, con ejemplos de cocinas tipo bosque urbano, cobalto y nogal, melocotón metropolitano e industrial cálido.