NUNCA uses este color en tu cocina si el espacio es muy pequeño: lo dicen los expertos en interiorismo

Si quieres remodelar tu cocina cambiando el color de las paredes, debes evitar totalmente los tonos oscuros, sobre todo si son pequeñas. ¿Por qué? Resulta que estos hacen que se vean todavía más comprimidas, haciendo que el espacio se sienta menos cómodo.

Expertos en diseño de interiores recomiendan evitar a toda costa los tonos intensos, mates o muy saturados cuando se tratan de cocinas pequeñas. En su lugar, es mejor optar por el beige, blanco y gris claro, según consejos de El Mueble. Estos generarán sensación de amplitud, te invitarán a entrar y se sentirán reconfortantes.

Una cocina negra dará sensación de menos espacio.|(ESPECIAL/CANVA)

Cómo organizar tu cocina pequeña para que se vea más grande

Ahora bien, si quieres que tu cocina pequeña se vea todavía más amplia, puedes optar por el acomodo de los muebles y los electrodomésticos. El portal de diseño Architectural Digest subraya que el orden y almacenamiento son esenciales para darle forma a tus espacios.

En el caso del área de cocina, la recomendación estrella es guardar todo en cajas y empaques que puedas etiquetar y apilar en la alacena o el refrigerador. Asimismo, debes aprovechar el espacio que tienes a lo lato: poner gabinetes, repisas, y muebles auxiliares solo sin son necesarios.

Si tu cocina es pequeña, el color beige será una buena idea.|(ESPECIAL/Canva)

Finalmente, pero no menos importante, debes cuidar la iluminación. Expertos recomiendan los focos leds que apunten hacia la cubierta de la cocina para mayor atención en el área de trabajo.

Cómo es la cocina en tendencia en 2026