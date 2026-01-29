5 diseños de uñas con moños que se ven coquette y aesthetic: quedan bien en diferentes colores

Los moños se han convertido en uno de los detalles más amados dentro del nail art, especialmente en los estilos coquette y aesthetic. Ya sea en tonos suaves o colores más intensos, este tipo de diseños de uñas aporta un toque delicado, femenino y muy en tendencia. ¡Checa los mejores modelos!

Siguiendo la moda, usuarios de la plataforma Pinterest compartieron cinco estilos de uñas con moños que quedan bien en diferentes colores y elevan cualquier manicura, con ideas que puedes sumar para la ocasión que te convenga.

Los mejores modelos de uñas con moños

1. Uñas con moños minimalistas: moños pequeños y delicados, ideales para un look limpio y elegante. Quedan perfectos en tonos nude, blanco o rosa suave.

|Pinterest

2. Uñas coquette con moños en 3D: incorporan moños en relieve que aportan un toque romántico y llamativo. Se ven increíbles en colores pastel o lechosos.

|Pinterest

3. Uñas french con moños: combinan la clásica punta francesa con moños sutiles. Son versátiles y funcionan bien tanto en colores claros como vibrantes.

|Pinterest

4. Uñas aesthetic con moños y glitter: mezclan moños delicados con destellos suaves. Ideales para quienes buscan un diseño femenino pero con un toque moderno.

|Pinterest

5. Uñas con moños en contraste: el moño resalta sobre una base de color sólido, creando un diseño llamativo y equilibrado. Funcionan muy bien en tonos oscuros o intensos.

|Pinterest

¿Qué cuidados debes tener con las uñas con moños?

Las uñas con moños, especialmente las que llevan relieves o aplicaciones, requieren un poco más de atención para que se mantengan lindas por más tiempo, de acuerdo a expertos del sitio web Divinity Nails.

Entre ellos, mencionaron prestar atención con:

