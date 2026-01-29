5 diseños de uñas con moños que se ven coquette y aesthetic: quedan bien en diferentes colores
Estos modelos de uñas son delicados, versátiles y quedan hermosos en diferentes colores, ideales para darle un toque femenino y trendy a cualquier manicure.
Los moños se han convertido en uno de los detalles más amados dentro del nail art, especialmente en los estilos coquette y aesthetic. Ya sea en tonos suaves o colores más intensos, este tipo de diseños de uñas aporta un toque delicado, femenino y muy en tendencia. ¡Checa los mejores modelos!
Siguiendo la moda, usuarios de la plataforma Pinterest compartieron cinco estilos de uñas con moños que quedan bien en diferentes colores y elevan cualquier manicura, con ideas que puedes sumar para la ocasión que te convenga.
Los mejores modelos de uñas con moños
1. Uñas con moños minimalistas: moños pequeños y delicados, ideales para un look limpio y elegante. Quedan perfectos en tonos nude, blanco o rosa suave.
2. Uñas coquette con moños en 3D: incorporan moños en relieve que aportan un toque romántico y llamativo. Se ven increíbles en colores pastel o lechosos.
3. Uñas french con moños: combinan la clásica punta francesa con moños sutiles. Son versátiles y funcionan bien tanto en colores claros como vibrantes.
4. Uñas aesthetic con moños y glitter: mezclan moños delicados con destellos suaves. Ideales para quienes buscan un diseño femenino pero con un toque moderno.
5. Uñas con moños en contraste: el moño resalta sobre una base de color sólido, creando un diseño llamativo y equilibrado. Funcionan muy bien en tonos oscuros o intensos.
¿Qué cuidados debes tener con las uñas con moños?
Las uñas con moños, especialmente las que llevan relieves o aplicaciones, requieren un poco más de atención para que se mantengan lindas por más tiempo, de acuerdo a expertos del sitio web Divinity Nails.
Entre ellos, mencionaron prestar atención con:
- Evitar golpes y enganches: Los moños en 3D pueden desprenderse si se golpean o se enganchan con la ropa o el cabello.
- Usar guantes para tareas del hogar: Al lavar platos o limpiar, protégelas para evitar que se despeguen o pierdan brillo.
- Hidratar cutículas y uñas: Aplicar aceite de cutícula ayuda a mantenerlas saludables y con mejor acabado.
- No los manipules: Evita tocar o intentar acomodar los moños con los dedos, ya que podrías aflojarlos.
- Sellar bien el diseño: Asegúrate de aplicar top coat alrededor del moño para mayor duración (sin cubrirlo si es 3D).
- Evitar el exceso de agua caliente: Puede debilitar el adhesivo y hacer que el diseño se despegue más rápido.