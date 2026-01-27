5 ideas para decorar una cocina pequeña para que se vea más grande

Hay muchas creencias que manifiestan que solamente se puede tener un buen almacenaje con una cocina grande. Sin embargo, con algunas ideas bien ejecutadas puedes transformar tu cocina pequeña en un lugar excelente.

¡Así vive Lupita D’Alessio tras retirarse de los escenarios!

Ahora puedes poner manos a la obra para poder dar un cambio a tu cocina para que parezca más grande ya que los recursos que te contaremos generan amplitud.

¿Cómo decorar una cocina para que se vea más grande?

Consejo 1: Busca un diseño a medida

Tienes que ajustar el diseño a la forma y el tamaño de tu cocina para optimizar el espacio y evitar que queden zonas muertas, rincones sin aprovechar, etc.

Consejo 2: Unifica materiales para integrar

Hay que evitar el ruido visual, es decir en un mismo espacio mezclar colores, materiales o formas distintas. Esto realiza lo contrario a lo que buscamos ya que ocasiona un efecto pequeño, abigarrado y deslavazado. Tienes que elegir una paleta de materiales y una armónica gama de colores para la cocina y el resto de la casa con el objetivo de aportar calma y percibir un espacio como homogéneo.

Consejo 3: Elige una cocina semiabierta

Lo ideal es elegir una cocina semiabierta que ayuda a reunir lo mejor de un espacio como así también la profundidad o la continuidad visual. Puedes también utilizar mobiliario para cerrar el espacio reservado a la cocina sin necesidad de paredes o bien recurrir a un cerramiento acristalado, muy de moda.

Elige bien los colores para pintar.|Canva

Consejo 4: Colores claros y acertarás

Algo que siempre se debe tener en cuenta es que las cocinas blancas pequeñas parecen más grandes al verse más luminosas. Lo que ocurre es que las tonalidades claras mejoran la percepción del espacio y multiplican visualmente los metros.

Consejo 5: La iluminación es clave

Por último, la iluminación es importante por lo que puedes crear juegos con distintos tipos de luces para que, incluso en una cocina pequeña, parezca que hay diferentes puntos de interés.

También debes tener en cuenta que puedes colocar focos sobre la zona de trabajo y una lámpara bonita de techo sobre el área destinada a la comida.

