Cómo hacer que tu cabello no se vea seco

El cabello seco es un gran problema para las mujeres porque se vuelve más débil y tiene tendencia a quebrarse. Es por esto que mantenerlo hidratado y sano es sumamente importante.

Para reducir los efectos del cabello seco es que te vamos a contar algunos trucos que puedes realizar sencillamente en el hogar. Ahora toma nota y hazlo para cuidar tu pelo.

¿Cómo tratar el cabello seco?

El orden correcto en la ducha

El error más común es aplicar los productos en un orden que anula sus beneficios. Sigue estrictamente este esquema en tus días de lavado:

Shampoo hidratante: Aplícalo únicamente en el cuero cabelludo. Al enjuagar, la espuma limpiará las puntas sin resecarlas. Busca fórmulas sin sulfatos agresivos.

Mascarilla nutritiva: Úsala de 2 a 3 veces por semana sobre el cabello húmedo (quita el exceso de agua con una toalla antes de ponerla). Déjala actuar el tiempo que indique la etiqueta para que penetre la fibra.

Acondicionador siempre al final: Este paso es obligatorio, incluso si usaste mascarilla. El acondicionador tiene un pH que se encarga de cerrar y sellar la cutícula, atrapando la hidratación previa.

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Hidratación y sellado sin enjuague

El agua se evapora fácilmente si el cabello es poroso. Protégelo al salir de la ducha:

Crema para peinar o Leave-in: Aporta suavidad y retiene el agua en la hebra.

Aceite capilar (Sello final): Los aceites (como el de argán, coco o jojoba) no hidratan por sí mismos, pero funcionan como un escudo impermeable. Aplica unas gotas de medios a puntas cuando el pelo esté casi seco para bloquear la humedad exterior y evitar el frizz.

Hábitos diarios que debes cambiar

Baja la temperatura del agua: Lavarse con agua muy caliente elimina los aceites naturales del cabello, dejándolo opaco y pajizo. Usa siempre agua tibia o fría.

Añade un protector térmico: Si usas secador, difusor o plancha, es indispensable usar un protector térmico antes. El calor directo destruye la queratina natural y evapora el agua interna.

Seca sin frotar: No fricciones el cabello con la toalla común. Presiona suavemente con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón antigua para evitar romper la cutícula.

Duerme con seda: Cambiar tu funda de almohada por una de seda o satén disminuye la fricción nocturna, impidiendo que la tela absorba la grasa natural de tu pelo.