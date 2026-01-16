5 plantas trepadoras y enredaderas que puedes poner en la fachada de tu casa: se ven hermosos

Si quieres colocar plantas trepadoras con flores o enredaderas en la pared de la fachada de tu casa, puedes elegir especies que nunca fallan, se ven hermosas y son fáciles de cuidar. En esta selección te mostramos cinco ideas que seguramente te van a fascinar.

Según expertos en decoración y plantas de El Mueble, no es necesario tener muchas plantas ni una enredadera enorme para lograr una pared bien decorada. A veces, todo está en saber acomodar las flores, cuidar los detalles y aprovechar al máximo su potencial. Mira estas apuestas seguras que nunca defraudan.

Una por una, las plantas trepadoras y enredaderas para pared

Buganvilla (Bougainvillea spp.) – Esta trepadora espectacular ofrece brácteas intensas en rosa, morado, naranja o blanco que llenan de color cualquier muro. Prefiere sol pleno, riegos moderados y suelo bien drenado; requiere poda ligera para mantener la forma y estimular floración. Ideal para fachadas soleadas con clima cálido.

Así se ve la buganvilia en la pared.|(ESPECIAL/CANVA)

Falso jazmín / Jazmín estrella (Trachelospermum jasminoides) – Planta perenne con flores blancas fragantes y follaje verde brillante que cubre muros con elegancia. Se adapta a sol o sombra parcial, necesita riego regular y buen drenaje. Es resistente, bajo mantenimiento y puedes guiarla con un enrejado.

El Jazmín estrella se vería increíble en la pared.|(ESPECIAL/CANVA)

Hiedra (Hedera spp., como Boston ivy o Parthenocissus) – Excelente para crear muros verdes densos, con hojas que pueden tomar tonos rojo y escarlata en otoño (en especies como Parthenocissus). Crece rápido, es muy resistente y sólo requiere poda ocasional para controlar su extensión. Perfecta para fachadas amplias y pared desnuda.

La hiedra es tu opción más segura si quieres decorar la pared.|(ESPECIAL/CANVA)

Clemátide (Clematis spp.) – Trepadora elegante con flores grandes y vistosas en múltiples colores desde primavera hasta otoño. Necesita suelo fértil y bien drenado, riego regular y un soporte o celosía para trepar; la poda adecuada según variedad mejora floración. Ideal para fachadas que buscan un toque floral delicado.

La clemátide tiene flores moradas hermosas.|(ESPECIAL/CANVA)

Jazmín (Jasminum spp.) – Planta trepadora clásica con flores aromáticas blancas o amarillas que llenan el aire de perfume en temporada de floración. Le encanta el sol y suelo bien drenado, con riego regular y una poda anual para mantener vigor. Perfecta alrededor de puertas o ventanas para un efecto romántico y fragante.

El Jazmín se ve hermoso en las paredes.|(ESPECIAL/CANVA)

Cómo cuidar la pared donde se ponen las plantas trepadoras

Si quieres cuidar bien tus plantas de pared y al mismo tiempo no humedecer demasiado la pared en donde las vas a poner, lo recomendable es proteger la fachada con un enrejado o guía de cables metálicos a unos centímetros de la pared para que se trepen allí las plantas evitando daños a largo plazo.