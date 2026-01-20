6 cortes de pelo que te hacen ver mayor y quizá ni te habías dado cuenta: para mujeres

El corte de pelo influye más de lo que imaginas en cómo se percibe la edad. Algunos estilos, aunque fueron tendencia en su momento, pueden endurecer el rostro y hacerte ver mayor sin que lo notes. Estos 6 cortes para mujeres te ayudarán a identificar cuáles conviene evitar y por qué.

Desde el portal Luxy Hair publicaron los estilos que, en muchas ocasiones, no es el largo lo que envejece, sino la forma, el volumen y cómo enmarca la cara. De hecho, algunos muy estructurados o pasados de moda tienden a endurecer las facciones, marcar líneas de expresión y quitar frescura a la imagen.

Estos son los cortes de pelo que no te convienen

1. Corte recto y sin capas: al no tener movimiento, endurece las facciones y puede hacer que el rostro luzca más serio.

|Pinterest

2. Cabello largo sin forma: un largo parejo y pesado, sin desfilado, suele dar un aspecto apagado y envejecido.

|Pinterest

3. Bob muy corto y rígido: cuando es demasiado estructurado, puede marcar líneas de expresión y rasgos.

|Pinterest

4. Flequillo muy corto o recto: resalta la frente y endurece el rostro, sumando años visualmente.

|Pinterest

5. Corte muy simétrico: la falta de dinamismo hace que el look se vea anticuado y poco natural.

|Pinterest

6. Cortes sin volumen en la parte superior: aplana el cabello y resta frescura, dando una apariencia más madura.

|Pinterest

¿Cuáles son los accesorios que no debes sumar en tu cabello?

Algunos accesorios para el cabello pueden arruinar tu look sin que lo notes, sobre todo si buscas verte moderna y favorecida. Estos son los que conviene evitar o usar con mucha cautela, según expertos de Capil Clinic:



Broches muy grandes o recargados: suelen verse anticuados y restan elegancia al peinado.

suelen verse anticuados y restan elegancia al peinado. Liguitas gastadas o muy visibles: dan un aspecto descuidado, incluso en peinados simples.

dan un aspecto descuidado, incluso en peinados simples. Diademas muy gruesas o rígidas: pueden endurecer las facciones y hacer el look menos natural.

pueden endurecer las facciones y hacer el look menos natural. Accesorios con exceso de brillo o pedrería: tienden a verse infantiles o pasados de moda si no se combinan bien.

tienden a verse infantiles o pasados de moda si no se combinan bien. Pinzas de plástico de colores llamativos: suelen restar sofisticación y hacer que el peinado se vea informal.

suelen restar sofisticación y hacer que el peinado se vea informal. Moños demasiado grandes: pueden desequilibrar el rostro y dar una imagen poco actual.

pueden desequilibrar el rostro y dar una imagen poco actual. Accesorios mal combinados con el peinado: aunque sean bonitos, si no armonizan con el estilo general, restan puntos al look.

Optar por accesorios discretos, de buena calidad y en tonos neutros ayuda a que tu cabello luzca más prolijo, moderno y elegante.