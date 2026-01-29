6 diseños de lentes ovalados para mujer: este es el tipo de rostro al que quedan mejor

Los lentes ovalados para mujer destacan por su diseño suave y elegante, capaces de equilibrar las facciones y aportar un toque sofisticado. Sin embargo, elegir el modelo correcto depende en gran parte de la forma del rostro. A continuación, te mostramos seis diseños de anteojos y te explicamos a qué tipo de rostro te quedan mejor.

Desde el portal especializado Pair Eyewear compartieron algunos estilos de lentes femeninos, con las características principales de cada opción y las razones por las que te quedarían bien con tus facciones.

Los mejores modelos de lentes ovalados

1. Lentes ovalados clásicos: de diseño sencillo y atemporal. Favorecen especialmente a los rostros cuadrados y rectangulares, ya que suavizan los ángulos marcados.

2. Lentes ovalados de pasta: aportan presencia y estilo. Son ideales para rostros alargados, porque equilibran las proporciones del rostro.

|Pinterest

3. Lentes ovalados metálicos: ligeros y elegantes, dan un look delicado. Quedan muy bien en rostros redondos, ya que estilizan visualmente.

4. Lentes ovalados grandes (oversize): llamativos y modernos. Favorecen a rostros ovalados, ya que mantienen la armonía natural de las facciones.

|Pinterest

5. Lentes ovalados pequeños: sutiles y sofisticados. Ideales para rostros pequeños o finos, ya que no recargan la expresión.

6. Lentes ovalados con puente marcado: aportan carácter y estructura. Funcionan bien en rostros en forma de corazón, equilibrando la frente con el mentón.

|Pinterest

¿Qué tener en cuenta cuando vas a comprar lentes ovalados?

El sitio web Lentes Plus publicó una guía clara y útil sobre qué tener en cuenta cuando vas a comprar lentes ovalados, entre lo que mencionaron:

1. Tu tipo de rostro, ya que los lentes deben equilibrar tus rasgos:



Rostro cuadrado: ovalados suavizan los ángulos.

ovalados suavizan los ángulos. Rostro redondo: añaden definición.

añaden definición. Rostro alargado: aportan proporción.

aportan proporción. Rostro en forma de corazón: equilibran la frente y el mentón.

Elegir lentes que armonicen con tus facciones hará que tu look sea más favorecedor.

2. Tamaño adecuado, los lentes no deben quedar ni demasiado grandes ni muy pequeños respecto a tu cara.



Que los bordes no sobrepasen ampliamente tus sienes.

Que no queden sobre la mejilla al sonreír.

3. Material de la montura



Pasta/plástico: estilo más marcado y versátil.

estilo más marcado y versátil. Metal: más ligero y elegante.

4. Color que favorezca tu tono de piel, los colores cálidos (marrones, tortoise) suelen ir bien con pieles cálidas, mientras que los tonos fríos (negro, gris, plateado) complementan mejor pieles frías. El color puede realzar tu estilo más allá de la forma.