5 modelos de lentes para cara de corazón: se ven aesthetic y lucen hermosos

Estos estilos de lentes son perfectos para resaltar tus facciones, ya que equilibran la frente, el mentón y se ven súper modernos. Checa cuáles son.

modelos de lentes para cara de corazón
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Ana André | DR

Elegir los lentes adecuados puede hacer toda la diferencia cuando tienes el rostro en forma de corazón. Por eso, te compartimos 5 modelos de anteojos que favorecen este tipo de cara, se ven aesthetic y lucen hermosos, ideales para elevar tu estilo y resaltar tus facciones sin esfuerzo.

Desde la plataforma Pinterest, distintos usuarios compartieron algunas inspiraciones para sumar a tu outfit, con las características principales de cada opción y las razones por las que te quedarían bien con tus facciones.

Estos son los mejores estilos de lentes para cara de corazón

1. Lentes redondos: su forma suave ayuda a equilibrar la frente amplia y el mentón fino. Aportan un estilo aesthetic, relajado y muy chic, ideales para looks casuales o vintage.

lentes para cara de corazón
2. Lentes aviador: favorecen este tipo de rostro gracias a su forma curva y ligeramente alargada. Suelen suavizar las facciones y dar un toque moderno y elegante al mismo tiempo.

estilos de lentes para cara de corazón
3. Lentes ovalados: son perfectos para armonizar el rostro, ya que no marcan ángulos fuertes. Se ven delicados, ligeros y funcionan muy bien tanto en lentes de sol como oftálmicos.

modelos de lentes
4. Lentes cat eye suaves: este modelo resalta los pómulos sin exagerar la parte superior del rostro. Aportan feminidad, estilo y un aire aesthetic muy favorecedor.

lentes para rostro forma corazón
5. Lentes sin montura o con montura fina: ideales para no recargar la parte superior de la cara. Son ligeros, elegantes y permiten que las facciones se vean más equilibradas y naturales.

tipos de lentes
Esto debes tener en cuenta a la hora de comprar lentes

Desde el portal especializado Nunsarang Optica, los expertos mencionaron todo lo que debes saber antes de elegir tus lentes, entre lo que mencionaron tener en cuenta:

  • Forma de tu rostro: elegir un modelo que equilibre tus facciones hará que los lentes se vean más favorecedores y armónicos
  • Tamaño adecuado: evita monturas demasiado grandes o pequeñas; deben ajustarse bien a tu cara sin apretar ni deslizarse.
  • Tipo de montura: las monturas gruesas dan un look más llamativo, mientras que las finas o sin marco se ven más delicadas y elegantes.
  • Color y estilo: opta por tonos que combinen con tu tono de piel y tu estilo personal, ya sea clásico, aesthetic o moderno.
  • Comodidad: asegúrate de que sean ligeros y cómodos para usarlos durante varias horas sin molestias.
  • Protección y calidad: si son de sol, revisa que cuenten con protección UV; si son graduados, prioriza materiales resistentes y de buena calidad.
