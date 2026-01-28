5 modelos de lentes para cara de corazón: se ven aesthetic y lucen hermosos
Estos estilos de lentes son perfectos para resaltar tus facciones, ya que equilibran la frente, el mentón y se ven súper modernos. Checa cuáles son.
Elegir los lentes adecuados puede hacer toda la diferencia cuando tienes el rostro en forma de corazón. Por eso, te compartimos 5 modelos de anteojos que favorecen este tipo de cara, se ven aesthetic y lucen hermosos, ideales para elevar tu estilo y resaltar tus facciones sin esfuerzo.
Desde la plataforma Pinterest, distintos usuarios compartieron algunas inspiraciones para sumar a tu outfit, con las características principales de cada opción y las razones por las que te quedarían bien con tus facciones.
Estos son los mejores estilos de lentes para cara de corazón
1. Lentes redondos: su forma suave ayuda a equilibrar la frente amplia y el mentón fino. Aportan un estilo aesthetic, relajado y muy chic, ideales para looks casuales o vintage.
2. Lentes aviador: favorecen este tipo de rostro gracias a su forma curva y ligeramente alargada. Suelen suavizar las facciones y dar un toque moderno y elegante al mismo tiempo.
3. Lentes ovalados: son perfectos para armonizar el rostro, ya que no marcan ángulos fuertes. Se ven delicados, ligeros y funcionan muy bien tanto en lentes de sol como oftálmicos.
4. Lentes cat eye suaves: este modelo resalta los pómulos sin exagerar la parte superior del rostro. Aportan feminidad, estilo y un aire aesthetic muy favorecedor.
5. Lentes sin montura o con montura fina: ideales para no recargar la parte superior de la cara. Son ligeros, elegantes y permiten que las facciones se vean más equilibradas y naturales.
Esto debes tener en cuenta a la hora de comprar lentes
Desde el portal especializado Nunsarang Optica, los expertos mencionaron todo lo que debes saber antes de elegir tus lentes, entre lo que mencionaron tener en cuenta:
- Forma de tu rostro: elegir un modelo que equilibre tus facciones hará que los lentes se vean más favorecedores y armónicos
- Tamaño adecuado: evita monturas demasiado grandes o pequeñas; deben ajustarse bien a tu cara sin apretar ni deslizarse.
- Tipo de montura: las monturas gruesas dan un look más llamativo, mientras que las finas o sin marco se ven más delicadas y elegantes.
- Color y estilo: opta por tonos que combinen con tu tono de piel y tu estilo personal, ya sea clásico, aesthetic o moderno.
- Comodidad: asegúrate de que sean ligeros y cómodos para usarlos durante varias horas sin molestias.
- Protección y calidad: si son de sol, revisa que cuenten con protección UV; si son graduados, prioriza materiales resistentes y de buena calidad.