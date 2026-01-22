6 diseños de uñas carey que puedes usar para variarle: hay de diferentes colores y formas
Checa estos modelos de uñas carey ideales para renovar tu manicura sin perder elegancia, combinando tonos cálidos, neutros y modernos para variar tu look.
Las uñas carey se han convertido en una de las tendencias favoritas por su versatilidad y sofisticación . Este estilo permite jugar con distintos colores, formas y acabados, logrando manicuras que van desde lo clásico hasta lo moderno. Si buscas cambiar sin arriesgar demasiado, estos 6 diseños son perfectos para darle un giro elegante y original a tu look.
Desde la plataforma Pinterest, varios usuarios publicaron distintas inspiraciones de este tipo de uñas, que puedes usar en varias ocasiones, con opciones para distintos gustos y estilos. ¡Checa uno por uno!
Estos son los mejores modelos de uñas carey
1. Carey clásico: tonos marrón, ámbar y negro con acabado brillante. Es elegante, atemporal y combina con cualquier outfit.
2. Carey en tonos claros: mezcla de beige, miel y caramelo. Ideal si buscas un look más suave y delicado.
3. Carey con detalles dorados: líneas finas, foil o pequeños acentos metálicos que elevan el diseño y lo hacen más sofisticado.
4. Carey francés: la punta lleva el efecto carey mientras la base queda nude o transparente. Moderno y muy chic.
5. Carey mate: un acabado diferente que aporta un aire moderno y menos tradicional, perfecto para variar el estilo.
6. Carey combinado con colores sólidos: alterna uñas carey con tonos como negro, café, verde oliva o nude para un diseño equilibrado y actual.
Esto debes saber antes de hacerte las uñas carey
Expertos de la revista Women's Health mencionaron que, antes de hacerte las uñas carey, es importante considerar algunos puntos para que el resultado se vea elegante, favorecedor y duradero:
- Elige bien los tonos: el carey puede ir desde marrones oscuros hasta mieles y ámbares. Escoge los colores según tu tono de piel y el efecto que quieras lograr.
- Menos es más: aunque el diseño es llamativo, funciona mejor cuando no se satura. Puedes llevarlo en todas las uñas o solo como acento.
- Define el acabado: brillante para un look clásico y sofisticado; mate si buscas algo más moderno y diferente.
- Considera la forma de tus uñas: el carey luce especialmente bien en uñas almendradas, ovaladas y cuadradas suaves.
- Calidad del trabajo: este diseño requiere buena técnica para lograr el efecto marmoleado; acude a una manicurista con experiencia.
- Mantenimiento: al ser un diseño detallado, es recomendable usar top coat de calidad y evitar golpes para que dure más tiempo.