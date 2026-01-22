6 diseños de uñas carey que puedes usar para variarle: hay de diferentes colores y formas

Las uñas carey se han convertido en una de las tendencias favoritas por su versatilidad y sofisticación . Este estilo permite jugar con distintos colores, formas y acabados, logrando manicuras que van desde lo clásico hasta lo moderno. Si buscas cambiar sin arriesgar demasiado, estos 6 diseños son perfectos para darle un giro elegante y original a tu look.

Desde la plataforma Pinterest, varios usuarios publicaron distintas inspiraciones de este tipo de uñas, que puedes usar en varias ocasiones, con opciones para distintos gustos y estilos. ¡Checa uno por uno!

Estos son los mejores modelos de uñas carey

1. Carey clásico: tonos marrón, ámbar y negro con acabado brillante. Es elegante, atemporal y combina con cualquier outfit.

|Pinterest

2. Carey en tonos claros: mezcla de beige, miel y caramelo. Ideal si buscas un look más suave y delicado.

|Pinterest

3. Carey con detalles dorados: líneas finas, foil o pequeños acentos metálicos que elevan el diseño y lo hacen más sofisticado.

|Pinterest

4. Carey francés: la punta lleva el efecto carey mientras la base queda nude o transparente. Moderno y muy chic.

|Pinterest

5. Carey mate: un acabado diferente que aporta un aire moderno y menos tradicional, perfecto para variar el estilo.

|Pinterest

6. Carey combinado con colores sólidos: alterna uñas carey con tonos como negro, café, verde oliva o nude para un diseño equilibrado y actual.

|Pinterest

Esto debes saber antes de hacerte las uñas carey

Expertos de la revista Women's Health mencionaron que, antes de hacerte las uñas carey, es importante considerar algunos puntos para que el resultado se vea elegante, favorecedor y duradero:

