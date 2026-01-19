8 modelos de uñas que están en tendencia en 2026 y no pasarán de moda

Las tendencias en uñas para 2026 apuestan por diseños que equilibran estilo, elegancia y durabilidad en el tiempo. Más allá de lo llamativo del momento, estos modelos destacan por su versatilidad y capacidad de adaptarse a cualquier temporada, ocasión y tono de piel. Aquí te presentamos ocho diseños que no solo están en auge este año, sino que prometen seguir siendo un acierto sin importar la moda.

Desde la plataforma Pinterest, decenas de usuarios compartieron ideas brillantes para hacerte en tu manicura que pueden quedarte muy bien y podrás utilizar en cualquier momento y circunstancia.

Estas son las uñas que están en tendencia este año

1. Efecto perla: un acabado translúcido con brillo interno similar al nácar que aporta elegancia y versatilidad en cualquier ocasión.

|Pinterest

2. Micro French (Francés minimalista): la versión ultradelgada de la clásica manicura francesa, discreta y chic, perfecta todo el año.

|Pinterest

3. Uñas preppy / plaid: inspiradas en patrones como tartán o rombos que combinan estilo clásico con un toque moderno.

|Pinterest

4. Cloud / milky nails: tonos blancos suaves y translúcidos que evocan nubes, elegantes y fáciles de llevar.

|Pinterest

5. Cat-eye / velvet chrome: acabados brillantes con profundidad y efecto hipnótico que resaltan con luz.

|Pinterest

6. 3D y texturas dimensionales: detalles como flores o relieves que añaden interés sin ser exagerados.

|Pinterest

7. Tonos tierra y neutros sofisticados: colores como nude, marrón chocolate o tonos tierra que siempre lucen elegantes.

|Pinterest

8. Halo nails y acentos metálicos: líneas metálicas alrededor de la uña para un look moderno y refinado sin sobrecargar.

|Pinterest

Los accesorios que no pueden faltarte en las uñas

Por otra parte, expertos en moda de la revista Vogue mencionaron cuáles son aquellos accesorios imprescindibles para uñas que están marcando tendencia y elevarán cualquier manicura en 2026:

