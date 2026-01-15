6 diseños de uñas inspirados en BTS, BLACKPINK y más grupos de k-pop hechos por la IA

Si estabas buscando ideas de uñas de Gelish o acrílicas y eres superfan del colorido mundo del K-pop, aquí tienes los diseños definitivos. La inteligencia artificial entró en modo idol stylist y, después de unas cuantas instrucciones, armó 6 diseños únicos basados en la esencia visual de grupos icónicos como BTS, BLACKPINK, TWICE, Stray Kids, SEVENTEEN y TXT. Lo mejor de todo es que son estilos que sí podrías llevar en la vida real, ya sea a la escuela. a la oficina o para alguno de los conciertos que tendrán algunos de estos grupos durante el 2026.

También te puede interesar: 12 diseños de uñas minimalistas cortas que te harán ver elegante y aesthetic

6 diseños únicos de uñas de gelish y acrílicas de BTS, Blackpink y otros grupos de k-pop oara 2026

1) Uñas BTS: “Purple Galaxy Aura”

La IA definitivamente conoce al army y propone un diseño inspirado en el clásico “I purple you”, pero elevado a otro nivel. Propone uñas con degradado morado, efecto galaxia y algunos tonos rosados con mini estrellitas. Con este diseño, en cada uña portarás un símbolo altamente significativo para cada ARMY para que luzcas maravillosa.

|Crédito: Google Gemini

2) Uñas BLACKPINK: “Luxury Bad Girl French”

Para el diseño inspirado en Blackpink, la IA obviamente eligió tonos negros y rosas con efectos de diamantina, un bonito degradado para el dedo medio y mucho brillo. Un diseño único y tan femenino como las icónicas idols.

|Crédito: Gemini Google

3) Uñas TWICE: “Candy Pop Glitter”

Para las fans de TWICE la IA hizo una bonita mezcla de colores pastel para unas uñas super cute sin caer en lo infantil. A este diseño le puedes meter mucho brillo o estrellitas. Perfecta para las ONCEs que aman lo dulce y el estilo girly.

|Crédito: Gemini Google

4) Uñas Stray Kids: “Glitch & Metal Chaos”

Para STAY el diseño expresa mucha energía. El diseño de la IA incluye colores rojos, blancos y negros, cargadas de estilo y mucha actitud. Si te gusta tener un estilo más agresivo, don ideales para ti.

|Crédito: Gemini Google

5) Uñas SEVENTEEN: “Soft Concert Minimal”

La estética del grupo resumida en unas uñas muy clean y con tonos pastel. La IA propone uñas con base lechosa, detalles azul cielo o rose quartz, líneas minimalistas y un acento con microperlas para un toque “stage outfit elegante”.

|Crédito: Gemini Google

6) Uñas TXT: “Dreamcore Star Chrome”

Por último, pero no por eso menos importante, el estilo perfecto para MOA. Un azul con efecto aperlado o brillante, acompañado de un negro para lucir elegante. Puedes poner en ella estrellas y otros detalles que hagan referencia al grupo.