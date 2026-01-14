16 diseños de uñas en colores pastel, cortas y largas, para la oficina; son muy bonitas pero discretas y combinables

Cuando se trata de manicure para la oficina que sea combinable y no resulte demasiado llamativo, no siempre tienes que recurrir al nude, blanco y negro. A continuación te mostramos algunas ideas de uñas cortas y largas en colores pastel que te van a fascinar y se adaptan para ocasiones muy distintas.

Uñas en tonos pastel coquetas y elegantes, perfectas para la oficina

1. Con acabado "glaseado"

Comenzamos con un diseño de uñas color pastel donde la diferencia de tonalidades es muy sutil pero su brillo es muy bonito y delicado. Si además se hace en uñas cortas, resulta ideal para la oficina.

2. Uñas pastel para la oficina con degradado

Normalmente el degradado lo vemos plasmado en una sola uña, pero este diseño nos encantó porque el cambio de color se da poco a poco desde el meñique hasta el pulgar; pasa por tonalidades pastel de verde, azul, rosa y naranja, con cierto brillo iridiscente.

3. En azul pastel

El azul pastel es un tono muy alegre pero discreto, fácilmente combinable para la oficina. Estas uñas largas ovaladas son una perfecta muestra.

4. En lila

Cuando decimos que los tonos pastel en uñas son sutiles y sofisticados, es en serio. Aquí, por ejemplo, el toque de color se encuentra solo en las puntas y hasta incorpora un delicado dibujo en blanco.

5. Uñas francesas en pastel

Casi todas las tendencias actuales en manicure se pueden aplicar con uñas francesas , y esto incluye los tonos pastel. En la imagen, vemos cómo cada una de las puntas muestra un color distinto.

6. Una uña de cada color

La ventaja de las tonalidades pastel es que, aunque sean completamente distintas entre una uña y otra, siguen manteniendo cierta delicadeza. Si tu guardarropa se caracteriza por su variedad de colores, esta es una gran opción de uñas de forma squoval .

7. Verde en tono pastel para la oficina

El color verde no es uno de los primeros que piensas para usar en tono pastel, pero se ve muy bien y es altamente combinable. Nos fascinó cómo se aplicó con blanco en este diseño de manicure.

8. Con un toque de brillo

De nuevo tenemos un diseño donde el toque de color es tenue en las puntas, pero aquí se incorpora un sencillo trazo curvilíneo y con brillo, que le da muchísima personalidad a todo el look pero sin deslumbrar.

9. 'Butter yellow' para la oficina

Así como el azul y el verde, el amarillo en tono pastel es una excelente alternativa y sigue de moda tras muchos meses de dominar las redes sociales.

10. Combinación inesperada

Aquí el patrón es completamente inesperado, pero nos encanta. Entre las puntas de color blanco, la combinación de colores pastel y los toques dorados, se ve súper elegante y coqueto.

11. Puntas diagonales

|Crédito: Instagram. @gelsbybry

Si no eres la más fan de las uñas francesas o ya te cansaste de esos diseños, aquí hay una pequeña variación: hacer una línea diagonal en las puntas en lugar de horizontal.

12. Uñas glass en colores pastel para la oficina

|Crédito: Instagram. @napaznokciach

El efecto 'glass' está más en tendencia que nunca y los tonos pastel son solo una de las maneras en que puedes incorporarlo en tu manicure.

13. Con relieve

¿Habías visto un diseño así? Nos gustó mucho porque es relativamente fácil de hacer, tiene textura, es original y llamativo pero en colores tenues.

14. Uñas rosa con azul pastel

Esta es una combinación mucho más clásica pero infalible y romántica, donde las puntas de cada uña muestran un contraste entre azul y rosa pastel.

15. Uñas algodón de azúcar

A este diseño solo podemos definirlo como "algodón de azúcar" porque esa impresión nos da y la combinación es muy atractiva; para que resaltara más, la base de cada uña se pintó en blanco.

16. Amarillo con blanco

Este es otro ejemplo del uso para el tono 'butter yellow', pero esta vez con sofisticadas líneas en blanco con diferentes grosores.