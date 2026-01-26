7 bolsas de mujer que estarán de moda en 2026 y quedan con cualquier outfit: lucen divinas
Las bolsas de mujer se reinventan cada temporada y en este año llegan con diseños que combinan estilo, funcionalidad y mucha personalidad. Checa una por una.
Las bolsas son ese accesorio clave que puede transformar por completo cualquier outfit, y en 2026 se posicionan como protagonistas absolutos del estilo femenino. Las nuevas tendencias apuestan por diseños versátiles, sofisticados y fáciles de combinar, ideales para el día a día o para ocasiones especiales.
Desde la revista de moda Vogue, los expertos mencionaron al menos 7 bolsas de mujer que estarán de moda durante este año y que quedan con cualquier look, además de lucir simplemente divinas. ¡Checa cuáles serán!
Las bolsas de mujer que debes usar este 2026
- Bolsos messy: se caracterizan por su apariencia relajada y desenfadada. Tienen formas blandas, materiales suaves y un aire “desordenado” intencional que aporta naturalidad al look. Son ideales para outfits casuales y urbanos.
- Bolsos flúor: destacan por sus colores vibrantes y llamativos. Aportan un toque moderno y audaz al outfit, convirtiéndose en el centro de atención. Funcionan perfecto para elevar looks neutros o monocromáticos.
- Riñoneras: son prácticas, cómodas y versátiles. Se pueden llevar a la cintura, cruzadas o al hombro, y aportan un estilo moderno y funcional. Ideales para looks relajados y dinámicos.
- Pouch: se caracterizan por su diseño minimalista y compacto, generalmente sin asas o con tiras discretas. Aportan elegancia y sofisticación, perfectas para eventos u outfits más pulidos.
- Bolsos con flecos: aportan movimiento y un aire bohemio al look. Suelen destacar por sus texturas y dinamismo, ideales para outfits relajados, festivales o estilos más creativos.
- Bolsos East-West: tienen una forma alargada y horizontal. Son elegantes, modernos y muy favorecedores, ya que estilizan visualmente el outfit. Funcionan tanto en looks formales como casuales.
- Handbag con detalle furry: se distingue por incorporar texturas tipo pelo o efecto peluche. Aporta un toque original, divertido y llamativo, ideal para quienes buscan un accesorio diferente y en tendencia.
¿Qué accesorios puedes sumar a tu bolso?
Desde la plataforma Pinterest, usuarios compartieron una guía clara sobre los accesorios que se usan en estos bolsos, pensada para complementar y potenciar cada estilo:
- Cadenas metálicas: muy comunes en bolsos pouch, east-west y handbags con detalle furry. Aportan un toque sofisticado y moderno.
- Correas ajustables o intercambiables: ideales en riñoneras y bolsos messy. Permiten adaptar el bolso al outfit y hacerlo más versátil.
- Flecos decorativos: además de ser protagonistas en bolsos con flecos, también se usan como detalles en cierres o laterales para sumar movimiento.
- Broches y herrajes llamativos: presentes en bolsos east-west y pouch. Funcionan como punto focal y elevan el diseño.
- Cierres visibles o con diseño: cremalleras XL, cierres metálicos o con contraste de color, muy usados en bolsos flúor y messy.
- Tiradores y charms: pequeños colgantes, llaveros o adornos que personalizan el bolso y refuerzan un estilo relajado o trendy.
- Texturas combinadas: mezcla de cuero, tela, gamuza o efecto peluche, especialmente en handbags furry y bolsos con flecos.
- Detalles en color contraste: muy usados en bolsos flúor y east-west para dar un toque moderno sin recargar.