7 outfits que puedes usar para hacer el trend del 2016: eran típicos de esa época
Prendas icónicas, combinaciones atrevidas y detalles que fueron tendencia vuelven para ayudarte a lograr outfits auténticos y llenos de nostalgia.
La moda del 2016 dejó looks icónicos que hoy regresan como tendencia gracias a la nostalgia y las redes sociales. Prendas básicas combinadas con detalles muy característicos de esa época vuelven a cobrar protagonismo. Estos 7 outfits te ayudarán a recrear el trend de la década pasada con estilos auténticos que eran típicos y marcaron una generación.
En la plataforma Pinterest, distintos usuarios compartieron varias ideas para que puedas replicar, sobre todo en Instagram, aquellos diseños que fueron furor durante el 2016 y cómo puedes combinarlos con accesorios actuales.
Estos son los mejores looks para recrear el 2016
1. Jeans ajustados + blusa off the shoulder: uno de los looks más icónicos de la época.
2. Choker + top básico: el accesorio estrella que no podía faltar.
3. Vestido ajustado + tenis blancos: cómodo, urbano y muy popular en 2016.
4. Bomber jacket + jeans: una prenda clave para looks casuales.
5. Crop top + pantalón de tiro alto: una combinación infaltable del momento.
6. Camiseta + chaqueta de mezclilla: relajado y típico del street style de esos años.
7. Botines con tacón ancho: el calzado favorito para completar cualquier outfit.
Los accesorios imperdibles para hacer el trend del 2016
Desde la revista Glamour dieron a conocer cuáles son los accesorios imperdibles para hacer el trend del 2016 y lograr un look auténtico de esa época, entre los que mencionaron:
- Chokers: de terciopelo, encaje o cuero; fueron el accesorio estrella.
- Gorras con logo: muy usadas en outfits casuales y street style.
- Mochilas pequeñas: prácticas y trendy, sustituyeron a los bolsos grandes.
- Collares largos y finos: perfectos para combinar con crop tops y blusas sencillas.
- Pulseras y anillos minimalistas: en dorado o plateado, usados en capas.
- Lentes de sol redondos: un clásico del 2016 que no puede faltar.
- Cinturones visibles con hebilla llamativa: para marcar la cintura y completar el outfit.
- Carteras pequeñas con cadena: elegantes y muy usadas tanto de día como de noche.
- Bolsos crossbody: prácticos, cómodos y protagonistas en looks casuales.
- Mini backpacks: uno de los accesorios más icónicos de esa época.