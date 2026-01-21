7 outfits que puedes usar para hacer el trend del 2016: eran típicos de esa época

La moda del 2016 dejó looks icónicos que hoy regresan como tendencia gracias a la nostalgia y las redes sociales. Prendas básicas combinadas con detalles muy característicos de esa época vuelven a cobrar protagonismo. Estos 7 outfits te ayudarán a recrear el trend de la década pasada con estilos auténticos que eran típicos y marcaron una generación.

En la plataforma Pinterest, distintos usuarios compartieron varias ideas para que puedas replicar, sobre todo en Instagram, aquellos diseños que fueron furor durante el 2016 y cómo puedes combinarlos con accesorios actuales.

Estos son los mejores looks para recrear el 2016

1. Jeans ajustados + blusa off the shoulder: uno de los looks más icónicos de la época.

|Pinterest

2. Choker + top básico: el accesorio estrella que no podía faltar.

|Pinterest

3. Vestido ajustado + tenis blancos: cómodo, urbano y muy popular en 2016.

|Pinterest

4. Bomber jacket + jeans: una prenda clave para looks casuales.

|Pinterest

5. Crop top + pantalón de tiro alto: una combinación infaltable del momento.

|Pinterest

6. Camiseta + chaqueta de mezclilla: relajado y típico del street style de esos años.

|Pinterest

7. Botines con tacón ancho: el calzado favorito para completar cualquier outfit.

|Pinterest

Los accesorios imperdibles para hacer el trend del 2016

Desde la revista Glamour dieron a conocer cuáles son los accesorios imperdibles para hacer el trend del 2016 y lograr un look auténtico de esa época, entre los que mencionaron:

