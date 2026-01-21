inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

7 outfits que puedes usar para hacer el trend del 2016: eran típicos de esa época

Prendas icónicas, combinaciones atrevidas y detalles que fueron tendencia vuelven para ayudarte a lograr outfits auténticos y llenos de nostalgia.

outfits que puedes usar para hacer el trend del 2016
|Canva
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Ana André | DR

La moda del 2016 dejó looks icónicos que hoy regresan como tendencia gracias a la nostalgia y las redes sociales. Prendas básicas combinadas con detalles muy característicos de esa época vuelven a cobrar protagonismo. Estos 7 outfits te ayudarán a recrear el trend de la década pasada con estilos auténticos que eran típicos y marcaron una generación.

En la plataforma Pinterest, distintos usuarios compartieron varias ideas para que puedas replicar, sobre todo en Instagram, aquellos diseños que fueron furor durante el 2016 y cómo puedes combinarlos con accesorios actuales.

Estos son los mejores looks para recrear el 2016

1. Jeans ajustados + blusa off the shoulder: uno de los looks más icónicos de la época.

outfits del 2016
|Pinterest

2. Choker + top básico: el accesorio estrella que no podía faltar.

looks del 2016
|Pinterest

3. Vestido ajustado + tenis blancos: cómodo, urbano y muy popular en 2016.

Outfits 2016
|Pinterest

4. Bomber jacket + jeans: una prenda clave para looks casuales.

looks que puedes usar para hacer el trend
|Pinterest

5. Crop top + pantalón de tiro alto: una combinación infaltable del momento.

outfits para recrear época 2016
|Pinterest

6. Camiseta + chaqueta de mezclilla: relajado y típico del street style de esos años.

checa estos outfits del 2016
|Pinterest

7. Botines con tacón ancho: el calzado favorito para completar cualquier outfit.

botas taco ancho
|Pinterest

Los accesorios imperdibles para hacer el trend del 2016

Desde la revista Glamour dieron a conocer cuáles son los accesorios imperdibles para hacer el trend del 2016 y lograr un look auténtico de esa época, entre los que mencionaron:

  • Chokers: de terciopelo, encaje o cuero; fueron el accesorio estrella.
  • Gorras con logo: muy usadas en outfits casuales y street style.
  • Mochilas pequeñas: prácticas y trendy, sustituyeron a los bolsos grandes.
  • Collares largos y finos: perfectos para combinar con crop tops y blusas sencillas.
  • Pulseras y anillos minimalistas: en dorado o plateado, usados en capas.
  • Lentes de sol redondos: un clásico del 2016 que no puede faltar.
  • Cinturones visibles con hebilla llamativa: para marcar la cintura y completar el outfit.
  • Carteras pequeñas con cadena: elegantes y muy usadas tanto de día como de noche.
  • Bolsos crossbody: prácticos, cómodos y protagonistas en looks casuales.
  • Mini backpacks: uno de los accesorios más icónicos de esa época.
Tags relacionados
Belleza Tendencias Ropa

Galerías y Notas Azteca UNO