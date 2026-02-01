7 diseños de uñas con el efecto carey: quedan hermosas en diferentes colores

El estilo carey es un diseño de uñas muy peculiar: aunque puede ser difícil de combinar, logra que tus manos luzcan hermosas gracias a sus distintos tonos y a los detalles que lo hacen único. En esta selección de manicuras te mostramos cómo llevarlo de lcareya manera correcta.

Según la revista de moda Elle, estos diseños —que recuerdan al caparazón de una tortuga— tienen un secreto clave, pues las manchas deben colocarse de forma aleatoria y en distintos tamaños, marcando algunas más que otras. Así se consigue mayor profundidad y un acabado difuminado y natural.

Estos son los diseños de uñas con efecto carey que están en tendencia

Clásico efecto carey en toda la uña : crea un fondo translúcido mezcla de esmalte caramelo/jelly con puntos en marrón claro, marrón oscuro y negro difuminados con pincel fino o punteador, termina con top coat brillante para profundidad natural. Este look cálido y sofisticado queda increíble con conjuntos neutros como blazer beige, jeans y botas café o vestido camel para un estilo otoñal elegante.

Este es el estilo carey clásico en uñas.|(ESPECIAL/Pinterest)

French tortoise shell : pinta una base nude o milky pink, luego haz las puntas con el efecto carey (pincel fino con marrones y negros en patrones orgánicos) y sella con brillo. Combínalo con blusas blancas o camisas de seda y pantalones negros para un outfit pulido y chic.

: pinta una base nude o milky pink, luego haz las puntas con el efecto carey (pincel fino con marrones y negros en patrones orgánicos) y sella con brillo. Combínalo con blusas blancas o camisas de seda y pantalones negros para un outfit pulido y chic. Acento carey + sólidos : usa el diseño carey solo en una o dos uñas y pinta las demás con un tono sólido (marrón chocolate, verde oliva o burgundy). Esto hace que el efecto destaque sin recargar; va perfecto con un suéter tejido y falda midi o con prendas en tonos tierra para una vibra otoñal moderna.

Carey con verde oscuro : alterna uñas con efecto carey y otras en verde bosque profundo para un contraste sofisticado que se ve natural. Este combo funciona muy bien con outfits otoñales como chaquetas de ante verde o accesorios tipo cartera café.

Elige uno de estos diseños de uñas carey que se ven hermosos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Carey con acentos metálicos : después de hacer el patrón carey (caparazón de tortuga), añade pequeños detalles en gold foil o micro-studs dorados y remata con top coat. Este toque de brillo es ideal con prendas festivas o eventos nocturnos: vestidos negros o tops satín con accesorios dorados se complementan con las uñas.

French invertido carey : en lugar de la punta, coloca el efecto carey cerca de la cutícula sobre una base transparente o nude, dejando el resto de la uña lisa. Este diseño se ve elegante con blazers estructurados, camisas blancas y joyería minimalista porque equilibra lo artístico y lo clásico.

: en lugar de la punta, coloca el efecto carey cerca de la cutícula sobre una base transparente o nude, dejando el resto de la uña lisa. Este diseño se ve elegante con blazers estructurados, camisas blancas y joyería minimalista porque equilibra lo artístico y lo clásico. Mini carey en uñas cortas: para uñas cortas o naturales, haz pequeñas manchas carey en forma translúcida sobre una base rosada suave para un acabado delicado y natural. Combínalo con outfits casuales como jeans, camisetas básicas y zapatos neutrales: aporta un aire refinado sin verse exagerado.

Cómo hacer que las uñas estilo carey luzcan elegantes

Antes de ponerte uñas carey debes saber cómo ponerlas de manera correcta para que luzcan elegantes. Expertos de Essie recomiendan limpiar las uñas, limarlas y aplicar una capa de base coat para proteger las uñas y evitar que se manchen. Luego, al final aplica una capa top coat brillante para sellarla y añadir textura.

El efecto carey queda más realista cuando los tonos son translúcidos y acumulados en capas ligeras, imitando la profundidad del caparazón natural, y un top coat brillante hace que las uñas luzcan como vidrio.