9 diseños de uñas fucsias que te encantarán: quedan bien en cortas y largas

Si quieres darle un estilo diferente a tu manicura , el color fucsia es una excelente opción para lograr un look aesthetic. En esta selección de nueve diseños de uñas te explicamos cómo hacerlos para que luzcan hermosos, tanto en uñas largas como cortas.

Este estilo es perfecto para un verano lleno de moda y tendencia, pero, según Cosmopolitan, con algunos retoques también puede adaptarse al invierno y transformar por completo tu outfit. Las siguientes propuestas son apuestas seguras que no te defraudarán .

Uno por uno, los diseños de uñas fucsias que se ven hermosas

Fucsia sólido brillante: Se logra aplicando dos capas de esmalte fucsia intenso y sellando con top coat efecto gel para un acabado pulido. Es un diseño limpio y elegante que combina perfecto con outfits monocromáticos, ropa blanca, negra o looks minimalistas en beige y gris.

Mira las uñas Fucsia sólido brillante.|(ESPECIAL/Pinterest)

Fucsia con punta francesa moderna : La base es nude o rosa lechoso y la punta se pinta en fucsia vibrante, ya sea recta o ligeramente curva. Este diseño estiliza uñas cortas y largas y combina muy bien con ropa formal, vestidos sastre, blusas satinadas y looks de oficina con un toque chic.

: La base es nude o rosa lechoso y la punta se pinta en fucsia vibrante, ya sea recta o ligeramente curva. Este diseño estiliza uñas cortas y largas y combina muy bien con ropa formal, vestidos sastre, blusas satinadas y looks de oficina con un toque chic. Fucsia mate : Se aplica esmalte fucsia tradicional y se finaliza con top coat mate para un acabado aterciopelado. Es ideal para un look sofisticado y moderno, y queda increíble con ropa en tonos oscuros como negro, vino, azul marino o prendas de cuero.

: Se aplica esmalte fucsia tradicional y se finaliza con top coat mate para un acabado aterciopelado. Es ideal para un look sofisticado y moderno, y queda increíble con ropa en tonos oscuros como negro, vino, azul marino o prendas de cuero. Fucsia con glitter: Se pinta la uña en fucsia y se añade glitter plateado o dorado en degradado o en una uña de acento. Este diseño es perfecto para eventos nocturnos y combina con vestidos de fiesta, outfits metálicos o prendas en negro que dejen brillar las uñas.

Mira estos modelos de uñas en color fucsia que te encantarán.|(ESPECIAL/Pinterest)

Fucsia con flores delicadas : Sobre una base fucsia o nude se dibujan pequeñas flores blancas, rosas o amarillas con pincel fino. Es un diseño femenino que luce hermoso con vestidos vaporosos, ropa floral, tonos pastel y looks primaverales o veraniegos.

: Sobre una base fucsia o nude se dibujan pequeñas flores blancas, rosas o amarillas con pincel fino. Es un diseño femenino que luce hermoso con vestidos vaporosos, ropa floral, tonos pastel y looks primaverales o veraniegos. Fucsia con efecto mármol : Se crea mezclando esmalte fucsia con blanco y un toque de dorado, difuminando suavemente para lograr el efecto marmoleado. Este diseño se ve muy elegante y combina con ropa sofisticada, vestidos largos, conjuntos en tonos neutros y accesorios dorados.

: Se crea mezclando esmalte fucsia con blanco y un toque de dorado, difuminando suavemente para lograr el efecto marmoleado. Este diseño se ve muy elegante y combina con ropa sofisticada, vestidos largos, conjuntos en tonos neutros y accesorios dorados. Fucsia con líneas geométricas : La base fucsia se decora con líneas finas en blanco, negro o dorado usando cinta o pincel delgado. Es un diseño moderno y versátil que queda perfecto con ropa estructurada, outfits urbanos, conjuntos monocromos y prendas de corte recto.

: La base fucsia se decora con líneas finas en blanco, negro o dorado usando cinta o pincel delgado. Es un diseño moderno y versátil que queda perfecto con ropa estructurada, outfits urbanos, conjuntos monocromos y prendas de corte recto. Fucsia degradado (ombré) : Se difumina el fucsia con rosa claro o nude usando una esponja para un acabado suave y elegante. Este estilo estiliza cualquier largo de uña y combina con vestidos románticos, prendas en tonos claros y looks delicados.

: Se difumina el fucsia con rosa claro o nude usando una esponja para un acabado suave y elegante. Este estilo estiliza cualquier largo de uña y combina con vestidos románticos, prendas en tonos claros y looks delicados. Fucsia con detalles en pedrería: Se aplica esmalte fucsia como base y se colocan pequeños cristales o piedras en la cutícula o como acento, sellándolos con top coat. Es ideal para ocasiones especiales y combina con ropa elegante, vestidos de noche y outfits glam con accesorios brillantes.

Cómo saber si te quedan mejor las uñas largas o cortas

El tamaño de las uñas acrílicas que te vas a poner es importante. Según InStyle, si tienes las manos cortas con dedos anchos, lo ideal es que elijas una manicure largas, que sobrepasen la yema de los dedos para crear una imagen de dedos más largos. En cambio, si tienes dedos largos y finos, lo ideal es no sobrepasar la yema de los dedos.