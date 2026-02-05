7 ideas para llenar tu patio de plantas y que no se vea saturado aunque esté pequeño

Si lo que buscas es renovar tu patio, estas son las 9 ideas para lograrlo con bajo presupuesto . En este espacio también le puedes agregar plantas, con el objetivo de darle vida. Pero si tienes miedo de que se vea saturado y se convierta en una “jungla”, estos 7 ejemplos te servirán de guía.

En primera instancia, se debe sabes qué tipos de plantas son perfectas para el patio, un lugar que en muchas de las ocasiones está al aire libre y recibe en ciertas horas del día los Rayos del Sol. En cambio, si en tu remodelación le agregaste techo, tu elección serán ejemplares que no requieran de mucho cuidado. Conoce estos 5 ejemplares que son ideales para eliminar los malos olores del baño.

Así puedes llenar tu patio de plantas

1. Enredaderas: Pueden ir sobre paredes, rejas o cercos. Las ideales para ello son el jazmín, hiedra y santa rita.

2. Pegados a la pared: Puedes hacer tu jardín en vertical; es decir, poner las macetas pegadas a un muro o pared con las plantas de tu elección.

3: Pérgolas con trepadoras: Con este tipo de plantas puedes darle vida y sombra a tu patio, ya que los ejemplares se enredarán en la estructura metálica.

4. Canteros: Esta obra de madera, hierro o cemento funcionan bien para delimitar el área de las plantas y así hacer que se vean ordenadas.

5. Macetas colgantes: Si tienes poco espacio, es momento de echar volar tu imaginación y pensar dónde colocar tus plantas. Una buena elección es colgar las plantas, a fin de que no ocupen mucho espacio.

6: Plantas en césped: Puedes llenar de plantas el área donde tienes el césped, aunque debes delimitar un camino a fin de que te sea más fáciles regar.

7. Rodeada a la alberca: Si en tu remodelación de patio construiste una pequeña alberca, puedes rodearla de tus plantas, para así aprovechar el espacio.