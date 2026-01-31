Las mejores 5 plantas que sirven para purificar el aire y eliminar los malos olores del baño

Las plantas de interiores no solo tienen la función de decoración, pues cumple con un rol importante como es la de purificar el aire de los espacios donde se encuentran, No obstante, existen 5 ejemplares que destacan por eliminar los malos olores del baño, que si lo que buscas es remodelarlo para que se vea más grande y elegante, estas 42 opciones te ayudarán.

En las casas llega a acumularse olores desagradables y es en el baño donde ello puede ser continuo, ya sea por las tuberías, alguna fuga o por los que ocasiona el humano por comer con demasiado condimento. Aunque existen varios químicos que fueron creados para ello, nada mejor que una planta, pues así los eliminarás y fungirá como decoración, como lo son estas 5 especies colgantes de pared o techo.

Las mejores plantas para eliminar los malos olores del baño

1 Bromelia: Es una de las plantas que absorben los aromas, no solo del baño, pues también de la cocina. No requiere de mayores cuidados, pues solo basta con regarla cuando la tierra se vea y se sienta seca.

2. Lirios: Destacan por combatir los malos olores y proporcionar oxígeno al espacio. Es preciso mencionar que no se debe exponer directamente al Sol y siempre la tierra debe estar húmeda.

3. Crisantemo: Una de las plantas que más llaman la atención, ya que de acuerdo con un artículo de AD Magazine, absorbe los olores que desprenden los disolventes cancerígenos como la pintura.

4. Azaleas: Son ideales para combatir el mal olor del químico amoniaco que se utiliza para eliminar el sarro de la regadera o taza. Incluso la que provocan las tuberías. Es recomendable regarlas una vez a la semana y que les dé el Sol directo por lo menos 2 horas al día.

5. Dracena: La planta controla los malos olores, pero no los aromatiza, por lo que es una buena elección si eres alérgico a las flores o al polen.