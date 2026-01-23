7 peinados fáciles para cualquier tipo de cabello que te harán ver bellísima y elegante

Si no tienes mucho tiempo por las mañanas, pero quieres verte arreglada y darle un giro a tu apariencia, puedes empezar con probar nuevos estilos en tu cabellera. Esta tarea es bastante posible cuando se recurre a peinados que son fáciles de hacer y al mismo tiempo derrochan elegancia , lo que favorece que puedan usarse en cualquier momento del día y sin importar la ocasión.

Lo mejor es que existen estilos que van bien con todo tipo de melenas y no se necesita que seas una experta, pues consisten simplemente en un par de pasos que harán toda la diferencia. Y por si fuera poco, se trata de alternativas que no pasan de moda y siempre son una de las tendencias de belleza que es imprescindible probar.

Peinados fáciles: 7 ideas que se hacen rápido en pelo chino o lacio

Coleta media tipo clean look . El efecto de "pelo relamido" es ideal para aquellas ocasiones en las que prefieres dejarle todo el protagonismo a tu maquillaje, tanto si es de los naturales que le dan vida a la piel

. Si quieres que tus rizos luzcan en todo su esplendor y no se descontrolen, las diademas de pelo son una excelente opción. Y para darle un toque distinto, agrega dos trenzitas sujetadas con ligas de goma. Suelto con ondas suaves y fruncidos laterales. Para darle volumen a tu cabellera y seguir viéndote sofisticada, los fruncidos en el pelo suelto se convertirán en tus preferidos. Basta con tomar una sección de cada lado y enrollarla, sujetando con pasadores.

7 peinados fáciles de hacer y que le quedan a todo tipo de pelo|Pinterest

Lacio con coleta intermedia con "spikes". Cuando tengas poco tiempo para estar frente al espejo, una coleta intermedia es una opción práctica, ya sea con el pelo lacio o ligeramente ondulado. A diferencia de la coleta media, este estilo solo toma una sección de la cabellera y se puede elevar con los "piquitos" que se hacen al final.

Chongo con efecto clean look. En los días donde debas verte un poco más elegante de lo normal, los chongos son uno de los peinados más fáciles que hay. Mucho mejor si apuestas por el "clean look" sin raya para enmarcar tu rostro al instante.

Lacio con puntas definidas y raya de lado. El pelo lacio no tiene que verse aburrido, no importa si lo tienes larguísimo o llevas cortes a media melena (que además son súper favorecedores y se usarán todo 2026) . Dale un twist a tu estilo definiendo las puntas con una plancha delgada.

7 peinados fáciles de hacer y que le quedan a todo tipo de pelo|Pinterest

Ondas pronunciadas. Para esas ocasiones donde quieres sacarle máximo provecho a tu melena ondulada, es posible hacerlo con una calceta, tubos de seda, tenazas, remarcado cada sección y perfeccionado con spray.