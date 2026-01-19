14 peinados bonitos que puedes usar para la escuela: en niñas y mujeres adultas se ven preciosos

A veces, la falta de tiempo hace que pasemos inadvertidos ciertos aspectos cruciales para nuestra imagen, como lo es el pelo . Sin embargo, esto es casi tan importante como la ropa o el maquillaje, pues los peinados bonitos son de esos pequeños detalles que nos hacen ver impecables, sobre todo cuando se trata de ocasiones que requieren cierto "rigor", como lo es la escuela o el trabajo.

Lo mejor es que existen ideas que se ven preciosas y son fáciles de hacer, por lo que no será necesario pasar horas frente al espejo cada mañana. Hay opciones para pelo o corto; rizado o lacio; para llevarlo suelto y hasta para quienes prefieren siempre usarlo sujetado o con accesorios en tendencia para verte radiante en este 2026 .

Peinados para la escuela: 14 estilos que son muy bonitos y le quedan a todas

Media coleta con mechones al frente y raya media .

. Coleta alta con dos trenzas altas .

. Secado al natural con una diadema de tela.

14 peinados bonitos para ir a la escuela y verte arreglada|Pinterest

Raya media con puntas tipo Hollywood .

. Trenza de dos cabos con gel .

. Coleta media con chongo y rizos.

14 peinados bonitos para ir a la escuela y verte arreglada|Pinterest

Pony tail clásica con un moño.

Peinados bonitos con bandanas de colores.

Chongo relamido tipo "spike".

14 peinados bonitos para ir a la escuela y verte arreglada|Pinterest

Coleta tipo burbujas .

. Dos coletas altas con efecto trenzado .

. Clean look con partido en zig zag.

14 peinados bonitos para ir a la escuela y verte arreglada|Pinterest

Peinados bonitos para pelo suelto con ondas hechas con una calceta .

. Suelto con raya diagonal y dos pasadores para sujetar.

14 peinados bonitos para ir a la escuela y verte arreglada|Pinterest

3 tips para hacerte peinados bonitos antes de ir a la escuela sin perder tiempo

Si no siempre tienes oportunidad de estilizar tu pelo con herramientas de calor o estilos muy elaborados, pero quieres irte a la escuela viéndote radiante, entonces lo mejor es tener en cuenta estos tips para arreglarte que te sacarán de cualquier apuro.

1. Considera qué actividades tendrás en el día. Para los días que solo tienes clases en salón, apuesta por llevar el pelo suelto; si vas a hacer deporte o alguna actividad física, mejor sujétalo desde la mañana para evitar incidentes.

2. Prepara tu pelo desde la noche previa. Dependiendo de qué peinados quieras llevar, ve alistando tu melena antes de irte a dormir; es decir, si lo vas a usar lacio, pasa la plancha y duerme con un gorro de satén; o usa un par de calcetas para que se hagan rizos sin usar calor.

3. Los accesorios nunca fallan. En esas ocasiones donde sientas que "te falta algo", recurre a accesorios discretos, como los pasadores, las diademas y los moños, ya que todos son infalibles para hacer peinados bonitos sin mucho esfuerzo.