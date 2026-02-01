7 peinados para fiestas elegantes con cabello suelto: todos quedarán babeando por ti

Llevar el cabello suelto en una fiesta elegante no significa renunciar al glamour. Al contrario, bien peinado puede convertirse en el protagonista de tu look y elevarlo por completo. En esta lista te mostramos 7 peinados que son perfectos para eventos formales y que harán que todos queden babeando por ti desde el primer momento.

Expertos en moda de la revista Elle compartieron algunas de las mejores inspiraciones para llevar en el pelo, que puedes adaptar según tu tipo de cabello (liso, ondulado, rizado). Checa uno por uno y sus principales características.

Estas son las mejores ideas de peinados para fiestas

1. Ondas suaves al agua: aportan movimiento y elegancia sin exagerar. Son ideales para vestidos formales y funcionan muy bien en cabello largo o medio.

2. Cabello liso pulido con raya al medio: un estilo sofisticado y minimalista que realza las facciones y combina perfecto con looks elegantes y modernos.

|Pinterest

3. Ondas glam con volumen: este peinado da un aire hollywoodense y llamativo. Ideal para fiestas de noche y eventos donde quieres destacar.

4. Cabello suelto con mechones frontales marcados: aporta un toque sensual y estiliza el rostro. Queda perfecto con vestidos strapless o escotes pronunciados.

|Pinterest

5. Suelto con efecto wet elegante: moderno y atrevido, ideal para eventos nocturnos. Aporta un look sofisticado y de pasarela.

6. Ondas definidas con acabado brillante: da un efecto prolijo y glam, perfecto para fiestas elegantes donde buscas un look cuidado y llamativo.

7. Cabello suelto con accesorios delicados: perlas, hebillas finas o pasadores elevan cualquier peinado suelto y lo hacen más elegante sin sobrecargarlo.

|Pinterest

¿Qué accesorios no pueden faltar en estos peinados?

Para que estos peinados con cabello suelto se vean realmente elegantes, hay accesorios clave que no pueden faltar (sin recargar el look), de acuerdo a especialistas del portal All Things Hair. Entre ellos, mencionaron:

