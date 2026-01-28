3 tintes de cabello que hacen ver a las morenas más jóvenes: les favorecen mucho
Checa estos tintes de cabello que iluminan el rostro, suavizan las facciones y te hacen lucir más joven, además de favorecer muchísimo cualquier tono de piel.
Elegir el tinte adecuado puede marcar una gran diferencia en cómo lucen tu piel y tu rostro. Por eso, expertos en peluquería mencionaron cuáles son los tres colores de cabello que hacen ver a las morenas más jóvenes: tonos que iluminan, suavizan las facciones y favorecen muchísimo, logrando un efecto fresco y rejuvenecedor al instante.
Especialistas de la revista Vogue dieron a conocer los mejores tonos para tu pelo, que serán tendencia este 2026, y te quedarán bellísimos si tienes piel morena, ya que iluminan aún más el rostro y tus facciones.
Estos son los mejores tintes de cabello que rejuvenecen
1. Castaño chocolate: aporta profundidad y brillo al cabello sin endurecer las facciones. Este tono ilumina el rostro de las morenas y da un efecto natural y rejuvenecedor.
2. Balayage en tonos miel o caramelo: los reflejos cálidos alrededor del rostro suavizan las facciones y aportan luz. Ayudan a que la piel se vea más fresca y joven sin un cambio drástico.
3. Castaño claro con reflejos dorados: este tono aporta luminosidad y movimiento al cabello. Los reflejos dorados evitan que el rostro se vea apagado y resaltan el tono de piel moreno de forma muy favorecedora.
Los colores de pelo que debes evitar
Desde la revista Coiffure mencionaron todo sobre los colores de pelo que debes evitar si tienes piel morena, entre los que recomendaron no usar:
- Rubio platino o muy ceniza: estos tonos tan fríos pueden crear un contraste poco favorecedor y hacer que la piel se vea apagada o con subtonos grisáceos.
- Negro azabache: aunque es intenso, puede endurecer las facciones y resaltar sombras o imperfecciones, sumando años al rostro.
- Colores demasiado claros sin matiz: los rubios beige muy pálidos o casi blancos suelen quitar luminosidad a la piel morena.
- Tonos fantasía fríos (gris, azul, lavanda): no armonizan bien con los subtonos cálidos de la piel morena y pueden verse artificiales.
- Rojos muy intensos o artificiales: como el rojo cereza o borgoña frío, que chocan con el tono de piel y no aportan frescura.