3 tintes de cabello que hacen ver a las morenas más jóvenes: les favorecen mucho

Elegir el tinte adecuado puede marcar una gran diferencia en cómo lucen tu piel y tu rostro. Por eso, expertos en peluquería mencionaron cuáles son los tres colores de cabello que hacen ver a las morenas más jóvenes: tonos que iluminan, suavizan las facciones y favorecen muchísimo, logrando un efecto fresco y rejuvenecedor al instante.

Especialistas de la revista Vogue dieron a conocer los mejores tonos para tu pelo, que serán tendencia este 2026, y te quedarán bellísimos si tienes piel morena, ya que iluminan aún más el rostro y tus facciones.

Estos son los mejores tintes de cabello que rejuvenecen

1. Castaño chocolate: aporta profundidad y brillo al cabello sin endurecer las facciones. Este tono ilumina el rostro de las morenas y da un efecto natural y rejuvenecedor.

2. Balayage en tonos miel o caramelo: los reflejos cálidos alrededor del rostro suavizan las facciones y aportan luz. Ayudan a que la piel se vea más fresca y joven sin un cambio drástico.

3. Castaño claro con reflejos dorados: este tono aporta luminosidad y movimiento al cabello. Los reflejos dorados evitan que el rostro se vea apagado y resaltan el tono de piel moreno de forma muy favorecedora.

Los colores de pelo que debes evitar

Desde la revista Coiffure mencionaron todo sobre los colores de pelo que debes evitar si tienes piel morena, entre los que recomendaron no usar:

