7 modelos de uñas básicas que debes usar si quieres algo sencillo, pero elegante
A veces lo más sencillo es lo que luce mejor, pues no necesitas diseños extravagantes para verte elegante, ya que lo minimalista es la nueva tendencia
Las uñas básicas es lo de hoy, pues es la tendencia que marcará este 2026 con el llamado “nail art”, diseños discretos, pero elegantes, por lo que podrás llevarlas a diario o eventos especiales, y lo mejor de todo es que los modelos los puede realizar cualquiera persona, pues no se necesita experiencia, como lo son en estas 11 propuestas en color verde .
De acuerdo con un artículo del portal Siberia Salón, el “nail art” es decorar las uñas para darle un plus y que sean más vistosas, como lo son estos 8 diseños en acrílicas que duran un montón . Hay 4 principales técnicas que se utilizan para realizar el arte que son: decoraciones con pincel, estampado, diseño 3D y diferentes materiales.
1. Estilo french
Este diseño es sumamente sencillo y se asimila al french, pues todo el cuerpo de la uña se mantiene intacta y es en cada una de las puntas que se le da un toque de color pastel.
2. Puntos
Para este modelo puedes utilizar el esmalte de tu elección y para darle un toque diferente puedes agregar diferentes puntos, ya sea en uno o más colores.
3. Acento neón
Este modelo es sumamente vistoso, pues el color resaltará a cualquier lugar a donde vayas. Puedes agregar acento en una o más uñas.
4. Estrellas
Las uñas naturales con un poco de esmalte transparente son de las más sencillas, pero a ellas le puedes agregar estrellas doradas o plateadas. Cabe mencionar que se debe utilizar un pegamento especial, pues de lo contrario podría causarles daño a las uñas.
5. Estampado animal
Este modelo es de los más llamativos y una buena opción para los amantes de los animales, pues solo basta con agregar detalles para asimilarlos, como en este caso es una propuesta de as manchas de una vaca.
6. Brillantes
Los detales brillantes o brillantina es una buena opción para resaltar un poco tu uña sencilla y así darle ese elegante que se necesita para reuniones o eventos especiales.
7. Corazones
Este diseño puede ser utilizado en febrero, que es cuando se celebra el Día del Amor y la Amistad y así estar en tendencia.