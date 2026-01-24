7 cortes de cabello para hombres menores de 40 años que serán tendencia en este 2026

Los hombres se casan la mayor parte de su vida con un corte, al contrario de las mujeres, que la mayoría de las ocasiones buscan un nuevo estilo constantemente. Pero nunca es tarde para probar nuevos looks y más si entras a diferentes etapas, por lo que en esta ocasión traemos para ti los que serán tendencia este 2026. Conoce estos 7 ejemplos de cortes de cabello para varones de entre 40 y 50 años que se ven increíbles y son para casi todo tipo de rostros.

De acuerdo con un artículo del portal Vogue, estos cortes son ideales para probar antes de que llegue febrero y son recomendados por un estilista de vasta trayectoria, como lo es Iván Solís, quien tiene más de 35 años en la insdustria. Estos son 9 ejemplos de pelo para mujeres de 40 a 50 años que lucen preciosos.

Los mejores cortes de cabello para hombres de menos de 40 años

1. Mullet

2. Buzz cut

3. Short mullet

4. César

5. Low taper fringe en version messy

6. Classic pompadour

7. Taper middle part con capas.

¿Cómo elegir corte de cabello de acuerdo al tipo de rostro?

Una pregunta que todo hombre se hace al momento de querer cambiar un corte, ya que existe la posibilidad de que la tendencia de 2026 no le quede de acuerdo a su tipo de rostro, pero para ello debes saber cuál es el tuyo.

Hay 7 formas básicas de rostro, los cuales son: ovalado, diamante, redondo, cuadrado, rectangular, alargado y triangular. Para saber cuál es el tuyo, debes hacerte el cabello hacia atrás y examinar las líneas de la cara con la imagen de ejemplo. Con ello, podrás elegir el corte que más se adecúe a ti.

Cabe destacar que los especialistas recomiendan que los hombres cuiden su cabello, a fin de que el corte por el cual opten luzca, pues no basta solo con lavarlo con shampoo todos los días, ya que requieren de mascarillas y protector solar, así como que la persona lleve una dieta balanceada.