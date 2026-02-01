9 ideas para decorar tu cuarto con poco presupuesto: se verá hermoso, elegante y como nuevo

¿Quieres darle un toque diferente a tu cuarto? Estas 9 ideas con poco presupuesto te pueden inspirar para darle un nuevo estilo a tu dormitorio, ya sea que lo quieras más elegante, hermoso y que luzca como nuevo.

Según Elle Decoration, el truco más fácil para que la habitación luzca como nueva es probar con una nueva ropa de cama. Luego, si hay más presupuesto, entonces cambiar el color de las paredes o personalizarlo con papel. Otras ideas son colocar tapetes o luces cálidas. Checa estas propuestas en fotos y crea tu propio estilo.

Una por una, las ideas que te inspirarán para remodelar tu cuarto

Cambia la ropa de cama: renovar sábanas y funda de almohadas transforma el cuarto de inmediato; combina blancos o beige con acentos en verde olivo, terracota o azul humo para un look cálido y actual. Se verán Aesthetic y perfecto para descansar.

Coloca una manta al extremo de la cama, esto le da un toque diferente.|(ESPECIAL/CANVA)

Pinta una sola pared: crear un muro de acento es económico y efectivo; elige tonos suaves como arena, gris cálido o verde salvia y combínalos con paredes claras para no oscurecer el espacio. Así no gastas en mucha pintura y luce diferente.

La pintura en una sola pared dará profundidad a la habitación.|(ESPECIAL/CANVA)

Usa cojines decorativos : mezcla dos o tres cojines en distintas texturas para dar profundidad; funcionan muy bien los tonos neutros con detalles en mostaza, vino o azul petróleo. Te van a encantar.

: mezcla dos o tres cojines en distintas texturas para dar profundidad; funcionan muy bien los tonos neutros con detalles en mostaza, vino o azul petróleo. Te van a encantar. Integra luz cálida: cambia los focos blancos por luz cálida o agrega una lámpara sencilla; combínala con colores claros como crema o madera natural para un ambiente más acogedor. Esto ayudará también a crear un espacio acogedor.

Dale un toque cálido a tu habitación.|(ESPECIAL/CANVA)

Decora con láminas o pósters : imprime ilustraciones o fotos en blanco y negro o tonos sepia; colócalas sobre paredes claras o beige para mantener el equilibrio visual. Si son obras tuyas, mucho mejor.

: imprime ilustraciones o fotos en blanco y negro o tonos sepia; colócalas sobre paredes claras o beige para mantener el equilibrio visual. Si son obras tuyas, mucho mejor. Agrega una alfombra pequeña: incluso una alfombra económica cambia la percepción del espacio; elige tonos neutros con detalles en café, gris o terracota para mayor calidez. Colócala a lo largo de la base de la cama, o frente al espejo.

Pon una alfombra que combine con tu espacio y tu personalidad.|(ESPECIAL/CANVA)

Ordena y deja respirar el espacio : quitar exceso de objetos también decora; combina muebles claros con textiles en tonos suaves como blanco roto, gris claro o arena. Recuerda: menos es más.

: quitar exceso de objetos también decora; combina muebles claros con textiles en tonos suaves como blanco roto, gris claro o arena. Recuerda: menos es más. Incluye plantas pequeñas: una planta natural o artificial aporta vida al cuarto; se ve mejor con macetas blancas, de barro o en tonos verdes y madera. Son muy económicas y crearán espacios agradables.

Elige tener plantas en tu cuarto de dormitorio.|(ESPECIAL/CANVA)

Renueva cortinas o visillos: cambiar las cortinas es accesible y muy visible; apuesta por telas ligeras en blanco, lino o beige y combínalas con paredes claras para ampliar visualmente el cuarto. No olvides colocar varias capas.

Lo que tienes que tomar en cuenta antes de remodelar tu cuarto

No cometas el error común de hacer la remodelación sin tener un plan. Primero piensa en el estilo nuevo que quieres darle a tu espacio de descanso; luego, elige los cambios esenciales y utiliza tu presupuesto para comenzar.