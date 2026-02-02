9 ideas para remodelar el piso de tu baño y que se vea como nuevo y moderno: con poco presupuesto

El baño debe de ser un espacio cómodo y relajante en el hogar, por eso, si estás pensando en darle un toque diferente , comenzar la remodelación con el piso es la mejor manera de darle un nuevo estilo moderno, sin la necesidad de tener mucho presupuesto.

Expertos en diseño de interiores aseguran que este año los azulejos se despedirán, en su lugar la tendencia apunta a tener pisos de microcemento, inspirado en el estilo marroquí, que es fácil de poner, es barato y es fácil de limpiar, apunta MDZ. En ese sentido, checa estas propuestas de usuarios de Pinterest con esta y otras ideas.

Las mejores ideas de pisos de baño modernos

1. Porcelanato tipo mármol blanco

Aporta elegancia inmediata y sensación de amplitud; es resistente a la humedad y muy fácil de limpiar. Combina perfecto con muebles flotantes, grifería negra o dorada y espejos con luz LED.

Luce el mármol en tu piso de baño para que se vea elegante.|(ESPECIAL/Canva)

2. Piso cerámico efecto madera clara

Da calidez sin perder funcionalidad, ya que no se daña con el agua como la madera real. Funciona muy bien con decoración minimalista, plantas naturales y tonos beige o arena.

3. Porcelanato gris mate de gran formato

Reduce juntas y hace que el baño se vea más amplio y contemporáneo. Va ideal con baños estilo industrial, muebles en madera oscura y accesorios metálicos en negro.

4. Microcemento estilo marroquí en tonos arena

Crea un look artesanal y sofisticado con textura suave y continua. Combina increíble con lavabos de piedra, madera natural, textiles claros y detalles en latón.

Remodela el piso de tu baño con estas ideas modernas.|(ESPECIAL/Pinterest)

5. Microcemento estilo marroquí en gris cálido Es moderno pero con carácter, perfecto para baños con personalidad. Se lleva muy bien con azulejos tipo zellige, espejos orgánicos y plantas colgantes.

6. Microcemento estilo marroquí en tonos terracota

Aporta calidez y un aire mediterráneo muy actual. Combina con muros blancos, nichos decorativos, cerámica artesanal y grifería en bronce.

7. Piso hidráulico moderno en patrones geométricos suaves

Da un toque visual fuerte sin verse antiguo si eliges colores neutros. Ideal con baños blancos, muebles sencillos y decoración minimalista para equilibrar.

8. Porcelanato tipo piedra natural

Logra un look tipo spa, elegante y atemporal. Combina con iluminación cálida, madera clara y accesorios en tonos naturales para un ambiente relajante.

9. Piso negro mate antideslizante

Súper moderno y sofisticado si se usa bien. Funciona excelente con baños blancos o grises claros, iluminación puntual y líneas limpias para evitar que se vea pesado.

Qué otras decoraciones debes cambiar en el baño para que se vea hermoso

Además del piso del baño, también puedes darle un retoque de remodelación a otras áreas del baño. Especialistas sugieren poner atención a la pintura del techo, colocar accesorios útiles como espejos pequeños, lámparas o luces leds y plantas.

