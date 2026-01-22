9 ideas de peinados que se pueden hacer los hombres que tienen cabello corto: se ven sexys y guapos
Los hombres también tienen muchas opciones para variar su look. Existen peinados fáciles y versátiles que resaltan los rasgos del rostro y aportan estilo.
El cabello corto no limita el estilo, al contrario, puede ser un gran aliado para lucir atractivo y moderno. Con el corte adecuado y buenos peinados, es posible resaltar las facciones y proyectar una imagen sexy, pulida y masculina. ¡Checa estas inspiraciones!
Desde la plataforma Pinterest, distintos usuarios compartieron 9 ideas de peinados para hombres con cabello corto que demuestran que, con pequeños cambios, se puede lograr un look guapo y con mucha personalidad.
Estos son los mejores peinados para hombres de pelo corto
- Peinado con efecto messy: despeinado ligero con textura natural, ideal para un look relajado y juvenil.
- Clásico con raya lateral: elegante y atemporal, perfecto para la oficina o eventos formales.
- Fade con peinado hacia arriba: aporta volumen y estiliza el rostro, muy favorecedor.
- Peinado hacia atrás (slick back corto): sofisticado y masculino, ideal para ocasiones especiales.
- Texturizado con cera: da movimiento y definición sin alargar el cabello.
- Corte buzz con acabado prolijo: minimalista, limpio y muy varonil.
- Peinado natural sin producto: perfecto para un look fresco y sencillo.
- Peinado con efecto húmedo: moderno y llamativo, se logra con gel ligero.
- Crop corto con flequillo sutil: actual y juvenil, enmarca bien el rostro.
Los cuidados esenciales para el pelo del hombre
Expertos de la revista GQ dieron a conocer que el cuidado del cabello en los hombres es clave para mantenerlo saludable, fuerte y con buen aspecto, sin importar el largo o el tipo de pelo.
Estos son los esenciales que no deben faltar:
- Lavado adecuado: usa un shampoo acorde a tu tipo de cabello y evita lavarlo con agua muy caliente para no resecarlo.
- Uso de acondicionador: ayuda a hidratar, suavizar y facilitar el peinado, incluso en cabello corto.
- Cortes regulares: mantener el corte cada 3 o 4 semanas evita puntas abiertas y conserva la forma del peinado.
- Productos de styling con moderación: ceras, pomadas o geles deben aplicarse en poca cantidad para no dañar el cabello ni el cuero cabelludo.
- Cuidado del cuero cabelludo: masajearlo al lavar estimula la circulación y favorece el crecimiento saludable.
- Protección contra el calor y el sol: el uso excesivo de secadora o la exposición solar sin protección puede debilitar el pelo.
- Alimentación y hábitos saludables: una dieta equilibrada y buena hidratación influyen directamente en la calidad del cabello.