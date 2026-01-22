inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

9 ideas de peinados que se pueden hacer los hombres que tienen cabello corto: se ven sexys y guapos

Los hombres también tienen muchas opciones para variar su look. Existen peinados fáciles y versátiles que resaltan los rasgos del rostro y aportan estilo.

ideas de peinados que se pueden hacer los hombres que tienen cabello corto
|Pinterest
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Ana André | DR

El cabello corto no limita el estilo, al contrario, puede ser un gran aliado para lucir atractivo y moderno. Con el corte adecuado y buenos peinados, es posible resaltar las facciones y proyectar una imagen sexy, pulida y masculina. ¡Checa estas inspiraciones!

Desde la plataforma Pinterest, distintos usuarios compartieron 9 ideas de peinados para hombres con cabello corto que demuestran que, con pequeños cambios, se puede lograr un look guapo y con mucha personalidad.

Estos son los mejores peinados para hombres de pelo corto

  • Peinado con efecto messy: despeinado ligero con textura natural, ideal para un look relajado y juvenil.
  • Clásico con raya lateral: elegante y atemporal, perfecto para la oficina o eventos formales.
  • Fade con peinado hacia arriba: aporta volumen y estiliza el rostro, muy favorecedor.
ideas de peinados para hombres
|Pinterest

  • Peinado hacia atrás (slick back corto): sofisticado y masculino, ideal para ocasiones especiales.
  • Texturizado con cera: da movimiento y definición sin alargar el cabello.
  • Corte buzz con acabado prolijo: minimalista, limpio y muy varonil.
Peinados para hombres de pelo corto
|Pinterest

  • Peinado natural sin producto: perfecto para un look fresco y sencillo.
  • Peinado con efecto húmedo: moderno y llamativo, se logra con gel ligero.
  • Crop corto con flequillo sutil: actual y juvenil, enmarca bien el rostro.
peinados hombres cabello corto
|Pinterest

Los cuidados esenciales para el pelo del hombre

Expertos de la revista GQ dieron a conocer que el cuidado del cabello en los hombres es clave para mantenerlo saludable, fuerte y con buen aspecto, sin importar el largo o el tipo de pelo.

Estos son los esenciales que no deben faltar:

  1. Lavado adecuado: usa un shampoo acorde a tu tipo de cabello y evita lavarlo con agua muy caliente para no resecarlo.
  2. Uso de acondicionador: ayuda a hidratar, suavizar y facilitar el peinado, incluso en cabello corto.
  3. Cortes regulares: mantener el corte cada 3 o 4 semanas evita puntas abiertas y conserva la forma del peinado.
  4. Productos de styling con moderación: ceras, pomadas o geles deben aplicarse en poca cantidad para no dañar el cabello ni el cuero cabelludo.
  5. Cuidado del cuero cabelludo: masajearlo al lavar estimula la circulación y favorece el crecimiento saludable.
  6. Protección contra el calor y el sol: el uso excesivo de secadora o la exposición solar sin protección puede debilitar el pelo.
  7. Alimentación y hábitos saludables: una dieta equilibrada y buena hidratación influyen directamente en la calidad del cabello.
Tags relacionados
Belleza Tendencias

Galerías y Notas Azteca UNO