9 ideas de peinados que se pueden hacer los hombres que tienen cabello corto: se ven sexys y guapos

El cabello corto no limita el estilo, al contrario, puede ser un gran aliado para lucir atractivo y moderno. Con el corte adecuado y buenos peinados, es posible resaltar las facciones y proyectar una imagen sexy, pulida y masculina. ¡Checa estas inspiraciones!

Desde la plataforma Pinterest, distintos usuarios compartieron 9 ideas de peinados para hombres con cabello corto que demuestran que, con pequeños cambios, se puede lograr un look guapo y con mucha personalidad.

Estos son los mejores peinados para hombres de pelo corto

Peinado con efecto messy: despeinado ligero con textura natural, ideal para un look relajado y juvenil.

Clásico con raya lateral: elegante y atemporal, perfecto para la oficina o eventos formales.

Fade con peinado hacia arriba: aporta volumen y estiliza el rostro, muy favorecedor.

|Pinterest

Peinado hacia atrás (slick back corto): sofisticado y masculino, ideal para ocasiones especiales.

Texturizado con cera: da movimiento y definición sin alargar el cabello.

Corte buzz con acabado prolijo: minimalista, limpio y muy varonil.

|Pinterest

Peinado natural sin producto: perfecto para un look fresco y sencillo.

Peinado con efecto húmedo: moderno y llamativo, se logra con gel ligero.

Crop corto con flequillo sutil: actual y juvenil, enmarca bien el rostro.

|Pinterest

Los cuidados esenciales para el pelo del hombre

Expertos de la revista GQ dieron a conocer que el cuidado del cabello en los hombres es clave para mantenerlo saludable, fuerte y con buen aspecto, sin importar el largo o el tipo de pelo.

Estos son los esenciales que no deben faltar:

