7 cortes que pueden usar los hombres de cabello lacio: son elegantes y sencillos

El cabello lacio en hombres es ideal para lograr cortes pulidos y bien definidos. Desde estilos clásicos hasta opciones modernas, estos 7 cortes masculinos combinan elegancia y sencillez, permitiendo lucir arreglado sin complicaciones y adaptarse a cualquier ocasión.

Desde el portal especializado Upper Cut Deluxe compartieron distintas inspiraciones modernas y clásicas que se adaptan a diferentes gustos, tipos de rostro y estilos de vida, ideales para renovar tu look sin complicaciones y con resultados que realmente destacan.

Estos son los mejores cortes de pelo para cabello lacio

1. Corte clásico: mantiene los laterales y la parte trasera prolijos, con la parte superior ligeramente más larga. Es atemporal, elegante y fácil de peinar.

2. Side part: lleva una raya bien definida a un costado, ideal para el cabello lacio porque luce ordenado y sofisticado.

3. Fade bajo con lacio natural: combina un degradado sutil en los costados con la parte superior recta. Es moderno sin perder sobriedad.

4. Corte tipo crew: corto y uniforme, perfecto para quienes buscan practicidad y un estilo limpio que no pasa de moda.

5. Corte francés (French crop): tiene flequillo corto y textura en la parte superior. Funciona muy bien en cabello lacio y da un look actual.

6. Undercut clásico: laterales muy cortos y parte superior más larga, ideal para peinar hacia atrás o de lado con un acabado elegante.

7. Corte peinado hacia atrás (slick back): aprovecha la caída natural del cabello lacio para lograr un estilo pulido y masculino, ideal para ocasiones formales.

Tips a tener en cuenta si vas a cortarte el cabello

Expertos en moda de la revista GQ dieron a conocer algunos consejos clave que debes saber antes de cortarte el pelo


