7 cortes que pueden usar los hombres de cabello lacio: son elegantes y sencillos
Estos cortes de cabello destacan por su estilo limpio y versátil; son fáciles de mantener y se adaptan a distintas edades. ¡Checa todos los modelos!
El cabello lacio en hombres es ideal para lograr cortes pulidos y bien definidos. Desde estilos clásicos hasta opciones modernas, estos 7 cortes masculinos combinan elegancia y sencillez, permitiendo lucir arreglado sin complicaciones y adaptarse a cualquier ocasión.
Desde el portal especializado Upper Cut Deluxe compartieron distintas inspiraciones modernas y clásicas que se adaptan a diferentes gustos, tipos de rostro y estilos de vida, ideales para renovar tu look sin complicaciones y con resultados que realmente destacan.
Estos son los mejores cortes de pelo para cabello lacio
1. Corte clásico: mantiene los laterales y la parte trasera prolijos, con la parte superior ligeramente más larga. Es atemporal, elegante y fácil de peinar.
2. Side part: lleva una raya bien definida a un costado, ideal para el cabello lacio porque luce ordenado y sofisticado.
3. Fade bajo con lacio natural: combina un degradado sutil en los costados con la parte superior recta. Es moderno sin perder sobriedad.
4. Corte tipo crew: corto y uniforme, perfecto para quienes buscan practicidad y un estilo limpio que no pasa de moda.
5. Corte francés (French crop): tiene flequillo corto y textura en la parte superior. Funciona muy bien en cabello lacio y da un look actual.
6. Undercut clásico: laterales muy cortos y parte superior más larga, ideal para peinar hacia atrás o de lado con un acabado elegante.
7. Corte peinado hacia atrás (slick back): aprovecha la caída natural del cabello lacio para lograr un estilo pulido y masculino, ideal para ocasiones formales.
Tips a tener en cuenta si vas a cortarte el cabello
Expertos en moda de la revista GQ dieron a conocer algunos consejos clave que debes saber antes de cortarte el pelo, entre los que mencionaron:
- Considera la forma de tu rostro: algunos cortes favorecen más a caras alargadas, redondas o cuadradas, así que elige el que equilibre mejor tus facciones.
- Ten en cuenta el grosor del cabello: el cabello lacio puede ser fino o grueso; esto influye en el volumen y en el tipo de corte que más te conviene.
- Define cuánto tiempo quieres dedicar al peinado: hay estilos que requieren productos y secadora, y otros que se ven bien casi sin esfuerzo.
- Elige un largo fácil de mantener: piensa cada cuánto tiempo podrás ir a la barbería para retoques.
- Usa productos adecuados: ceras ligeras, cremas o pomadas ayudan a dar forma sin aplastar el cabello lacio.
- Habla con tu barbero: lleva referencias y explica cómo te peinas normalmente para lograr un resultado acorde a tu rutina.
- Cuida el corte en casa: lava, acondiciona y peina correctamente para que el estilo se mantenga prolijo por más tiempo.