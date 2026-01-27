Adiós azulejos: este es el material que marcará tendencia en las cocinas para 2026

Enero se pasó volando, pero todavía estás a tiempo de remodelar tu cocina con el material que está en tendencia en 2026: lo natural. Esta moda invita a volver a lo verdaderamente esencial, con la madera, la piedra, el mármol, el travertino y los acabados en barro que regresan para quedarse por un buen rato.

De acuerdo con expertos en diseño de interiores , esta nueva visión de la cocina deja atrás el azulejo, sobre todo el que se coloca en pisos y cocinas integrales.

Pero eso no es todo. Según el portal de hogar Uhlalá!, hay otras modificaciones que este año deben cumplir las cocinas para volverse más funcionales y mejor integradas al hogar.

La madera está de regreso en las cocinas de moda en 2026.|(ESPECIAL/Canva)

Debe haber superficies continuas : deja espacios en blanco sin miedo a que se vea la pintura de la pared, así generarás una sensación de orden.

: deja espacios en blanco sin miedo a que se vea la pintura de la pared, así generarás una sensación de orden. La cocina debe lucir construida, no “revestida” : es momento de regresar a las cocinas de aspecto tradicional.

: es momento de regresar a las cocinas de aspecto tradicional. Usa colores suaves y terrosos: los azulejos brillantes pasan a segundo plano; ahora se imponen tonos arena, beige, verde oliva y similares.

Así es como debes acomodar la cocina, según expertos

Para tener una cocina práctica, moderna y funcional —que no falle a la hora de preparar el desayuno, la comida o una cena especial—, el acomodo es clave. Según Elle Decoration, antes se buscaban cocinas grandes y abiertas; ahora la tendencia apunta a espacios más pequeños, tranquilos y silenciosos.

Si está en tus posibilidades, busca una isla para tu cocina.|(ESPECIAL/CanvaS)

Para lograrlo, la interiorista Lesley Myrick explicó a la revista que lo ideal es eliminar los espacios innecesarios. Si tienes oportunidad, una isla puede ayudarte a distribuir mejor los electrodomésticos; pero si tu cocina es pequeña, una mesa cercana se convertirá en tu mejor aliada como área de trabajo.

Cosas que realmente NO necesitas en la cocina

Otro truco para lograr una cocina eficiente es deshacerte de lo que ya no usas o estorba. Por ejemplo: contenedores sin tapa, ollas y sartenes desgastados, cubiertos dañados, trapos o guantes quemados, utensilios repetidos, especias olvidadas, productos de limpieza a la vista, plantas grandes y hasta los imanes en el refrigerador. Menos cosas, más orden y calma.